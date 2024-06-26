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Минобороны подало иск против телефонного завода из дела генерала Шамарина

Минобороны подало иск на ₽38 млн против завода «Телта» из дела генерала Шамарина
Руководство завода проходит по делу о даче крупной взятки замглавы Генштаба, его арестовали и поместили в специзолятор. По версии следователей, деньги он получил за покровительство и госконтракты
Вадим Шамарин
Вадим Шамарин (Фото: Минобороны России)

Минобороны подало иск против пермского телефонного завода «Телта», руководство которого фигурирует в уголовном деле против замглавы Генштаба, начальника Главного управления связи Вооруженных сил РФ генерал-лейтенанта Вадима Шамарина, следует из картотеки Арбитражного суда Москвы.

Сумма иска — 38,78 млн руб., передает ТАСС.

По мнению следствия, Шамарин получил взятку более чем на 36 млн руб. от гендиректора «Телты» Алексея Высокова и главного бухгалтера предприятия Елены Гришиной «за увеличение объема поставляемой продукции по государственным контрактам для нужд Минобороны России и общее покровительство». Все трое арестованы.

Генерала отправили в специзолятор на территории «Матросской Тишины», более известный как «Кремлевский централ», выяснил «Коммерсантъ». По данным газеты, ФСБ обнаружила, что Шамарин получил доступ к материалам по уголовном делу и пытался помешать следствию, «инструктируя свидетелей». Гендиректор и главбух «Телты» дали показания против генерала, пишет издание.

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Вадим Шамарин (справа)

Минобороны уже обращалось в суд с претензиями к заводу, но суд в иске отказал. Как следовало из документов, ведомство обвинило «Телту» в нарушении контракта на 118 млн руб., подразумевающего поставку телефонных аппаратов. Суд постановил, что производство вовремя отгрузило продукцию, а сумма неустойки не превысила 5%.

За последние месяцы фигурантами уголовных дел стали несколько высокопоставленных военнослужащих. Среди них — замминистра обороны России Тимур Иванов, начальник кадрового управления военного ведомства Юрий Кузнецов и бывший командующий 58-й армией Южного военного округа Иван Попов.

В конце мая у представителя президента Дмитрия Пескова спросили, можно ли считать происходящее «чистками в Министерстве обороны». «Это составная часть, собственно, деятельности наших правоохранительных органов. Она продолжается во всех ведомствах, будь то федеральные ведомства, будь то муниципальный уровень. <...> Ни о какой кампанейщине здесь, конечно, речи не идет», — ответил он.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Минобороны Вадим Шамарин
ОАО ПТЗ "Телта"
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