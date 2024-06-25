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Военная операция на Украине ,  
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На промзоне в Воронежской области произошел пожар после атаки дронов

Губернатор Гусев сообщил о двух сбитых дронах в Воронежской области
Сюжет
Военная операция на Украине

Силы ПВО сбили два украинских беспилотника в Воронежской области, из-за упавших обломков одного дрона в промзоне произошел пожар, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«Части беспилотника попали на территорию одной из промплощадок. При падении некоторые фрагменты разорвались, вызвав возгорание. Оно уже ликвидировано», — написал Гусев в телеграм-канале.

По его словам, никто из граждан не пострадал. В регионе продолжает действовать режим опасности атаки дронов.

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В ночь на 17 июня над Воронежской областью тоже сбили два беспилотника. В регионе всю ночь действовал режим опасности атаки дронов.

Всего за ту ночь в России силы ПВО сбили шесть дронов, в том числе три в Липецкой области и один в Белгородской.

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Теги
Воронежская область дроны беспилотники Пожар Александр Гусев
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