На промзоне в Воронежской области произошел пожар после атаки дронов
Силы ПВО сбили два украинских беспилотника в Воронежской области, из-за упавших обломков одного дрона в промзоне произошел пожар, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
«Части беспилотника попали на территорию одной из промплощадок. При падении некоторые фрагменты разорвались, вызвав возгорание. Оно уже ликвидировано», — написал Гусев в телеграм-канале.
По его словам, никто из граждан не пострадал. В регионе продолжает действовать режим опасности атаки дронов.
В ночь на 17 июня над Воронежской областью тоже сбили два беспилотника. В регионе всю ночь действовал режим опасности атаки дронов.
Всего за ту ночь в России силы ПВО сбили шесть дронов, в том числе три в Липецкой области и один в Белгородской.
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