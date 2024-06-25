Губернатор Гусев сообщил о двух сбитых дронах в Воронежской области

На промзоне в Воронежской области произошел пожар после атаки дронов

Силы ПВО сбили два украинских беспилотника в Воронежской области, из-за упавших обломков одного дрона в промзоне произошел пожар, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«Части беспилотника попали на территорию одной из промплощадок. При падении некоторые фрагменты разорвались, вызвав возгорание. Оно уже ликвидировано», — написал Гусев в телеграм-канале.

По его словам, никто из граждан не пострадал. В регионе продолжает действовать режим опасности атаки дронов.

В ночь на 17 июня над Воронежской областью тоже сбили два беспилотника. В регионе всю ночь действовал режим опасности атаки дронов.

Всего за ту ночь в России силы ПВО сбили шесть дронов, в том числе три в Липецкой области и один в Белгородской.