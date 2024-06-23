Губернатор сообщил об отражении ПВО атаки дронов на Смоленск и Ярцево
Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил о работе ПВО над Смоленском и Ярцево, атака беспилотников отбита.
По предварительным данным, в результате падения обломков пострадавших и разрушений нет, уточнил глава региона.
Это не первая атака дронов на регион. Утром 22 июня Анохин заявил о попытке двух БПЛА атаковать военный объект в Смоленском районе. О каком именно объекте идет речь, он не уточнил. По его словам, атака была отражена. В мае была предпринята попытка атаки с помощью дронов на энергообъект в Рославльском районе.
В течение ночи массированной атаке подверглась Брянская область. Губернатор Александр Богомаз сообщил об уничтожении в общей сложности 23 беспилотников.
Упал — поднялся.
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