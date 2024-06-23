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Военная операция на Украине ,  
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Губернатор сообщил об отражении ПВО атаки дронов на Смоленск и Ярцево

Губернатор Анохин: ПВО отразила атаку дронов на Смоленск и Ярцево
Сюжет
Военная операция на Украине
В результате падения обломков пострадавших и разрушений нет, уточнил губернатор Василий Анохин

Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил о работе ПВО над Смоленском и Ярцево, атака беспилотников отбита.

По предварительным данным, в результате падения обломков пострадавших и разрушений нет, уточнил глава региона.

Количество сбитых ночью над Брянской областью дронов увеличилось до 23
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Это не первая атака дронов на регион. Утром 22 июня Анохин заявил о попытке двух БПЛА атаковать военный объект в Смоленском районе. О каком именно объекте идет речь, он не уточнил. По его словам, атака была отражена. В мае была предпринята попытка атаки с помощью дронов на энергообъект в Рославльском районе.

В течение ночи массированной атаке подверглась Брянская область. Губернатор Александр Богомаз сообщил об уничтожении в общей сложности 23 беспилотников.

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Теги
Елена Чернышова
беспилотники Смоленск

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