Губернатор Анохин: ПВО отразила атаку дронов на Смоленск и Ярцево

Губернатор сообщил об отражении ПВО атаки дронов на Смоленск и Ярцево

В результате падения обломков пострадавших и разрушений нет, уточнил губернатор Василий Анохин

Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил о работе ПВО над Смоленском и Ярцево, атака беспилотников отбита.

По предварительным данным, в результате падения обломков пострадавших и разрушений нет, уточнил глава региона.

Это не первая атака дронов на регион. Утром 22 июня Анохин заявил о попытке двух БПЛА атаковать военный объект в Смоленском районе. О каком именно объекте идет речь, он не уточнил. По его словам, атака была отражена. В мае была предпринята попытка атаки с помощью дронов на энергообъект в Рославльском районе.

В течение ночи массированной атаке подверглась Брянская область. Губернатор Александр Богомаз сообщил об уничтожении в общей сложности 23 беспилотников.