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Клишас заявил, что не считает актуальной разработку закона о ЧВК

Сенатор Андрей Клишас: разработку отдельного закона о ЧВК актуальной сейчас не считаю
О необходимости принять закон о частных военных компаниях ранее заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Глава сенатского комитета по законодательству ответил, что сейчас есть другие более актуальные вопросы
Бойцы ЧВК &laquo;Вагнер&raquo; у здания штаба Южного военного округа,&nbsp;Ростов-на-Дону
Бойцы ЧВК «Вагнер» у здания штаба Южного военного округа, Ростов-на-Дону (Фото: РБК)

Разработка отдельного закона с определением правового статуса частных военных компании в России сейчас не является актуальной, парламент сейчас занят другими проблемами, заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. В прошлом году он также говорил, что не видит необходимости в законодательном регулировании ЧВК, поскольку на это нет общественного запроса.

«Разработку отдельного закона по ЧВК актуальной сейчас не считаю», — сказал сенатор «Интерфаксу». Среди актуальных для законодателей он назвал вопрос о заключении подследственными контрактов с Минобороны.

О необходимости принять в России закон о регулировании деятельности ЧВК заявил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов. Он сообщил, что уже работает над этим.

В последние 10 лет в России несколько раз предпринимались попытки ввести правовое регулирование деятельности частных военных компаний, но такие инициативы так и не становились законом. В середине июня о необходимости привести статус ЧВК и добровольческих отрядов «в соответствие со здравым смыслом, со сложившейся практикой и законом» заявил президент Владимир Путин.

Сейчас, согласно конституции, в стране запрещено создание вооруженных формирований (ст. 13, ч. 5). В УК есть статья, которая предусматривает ответственность за организацию, участие или финансирование «вооруженного формирования (объединения, отряда, дружины или иной группы), не предусмотренного федеральным законом» (ст. 208, до 20 лет лишения свободы). Также УК предусматривает до 20 лет заключения по ст. 359 «Наемничество».

Одна из наиболее известных в России частных военных компаний — «Вагнер». Ее основал бизнесмен Евгений Пригожин, эта ЧВК активно принимала участие в военной операции на Украине.

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23 июня Пригожин обвинил «военное руководство» в ударе по лагерю ЧВК «Вагнер» (Минобороны это опровергло и назвало провокацией), а на следующий день объявил, что ЧВК взяла под контроль Ростов-на-Дону. На Пригожина завели уголовное дело по статье 279 УК (Вооруженный мятеж), президент Владимир Путин назвал его действия «предательством» и «ударом в спину».

После переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Пригожин развернул колонны ЧВК «Вагнер», шедшие в сторону столицы, и сообщил об их возвращении в тыловые лагеря. В Кремле заявили, что бизнесмен сможет уехать в Белоруссию, а дело против него будет прекращено.

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ЧВК Андрей Клишас Совет Федерации Евгений Пригожин законы
Евгений Пригожин фото

Евгений Пригожин

бизнесмен, владелец группы «Конкорд» и ЧВК «Вагнер»

1 июня 1961 года
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