КНДР назвала сроки запуска спутника для слежки за деятельностью армии США

ЦТАК: Северная Корея запустит спутник для слежки за деятельностью армии США в июне

Северная Корея в июне запустит военный спутник-разведчик, который будет следить в режиме реального времени за действиями армии США, заявил заместитель председателя Центрального Военного Комитета Трудовой партии Ли Бён Чхор, его слова приводит ЦТАК.

«Наш военный спутник-разведчик № 1, запуск которого намечен на июнь, и новые разные разведывательные средства, запланированные на испытание, необходимы для отслеживания, наблюдения и анализа в режиме реального времени, предварительного сдерживания и реагирования на опасные военные действия США и их сателлитов», — сказал Бён Чхор.

Он объяснил, что «безрассудной военной махинации» США и Южной Кореи КНДР чувствует необходимость в расширении разведывательных средств и обновлении оборонных и ударных вооружений.

Материал дополняется