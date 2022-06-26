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Политика ,  
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Турция анонсировала новый саммит с Финляндией и Швецией по вопросу НАТО

Саммит с участием первыз лиц Турции, НАТО, Швеции и Финляндии состоится 28 июня. Анкара будет настаивать на внесении поправок в финские и шведские законы для борьбы с «террористами из РПК», уточнил представитель Эрдогана
Фото: Yves Herman / Pool / EPA / ТАСС
Фото: Yves Herman / Pool / EPA / ТАСС

Турция проведет новый раунд переговоров с Финляндией и Швецией по вопросу о членстве в НАТО перед саммитом альянса в Мадриде, сообщил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в эфире телеканала Haberturk.

«Во вторник [28 июня] по просьбе генерального секретаря НАТО [Йенса Столтенберга] состоится саммит Турции, НАТО, Швеции и Финляндии с участием нашего президента [Реджепа Тайипа Эрдогана]. Это будет саммит перед саммитом НАТО», — сказал Калын.

При этом, по словам представителя Эрдогана, участие Турции в саммите не означает, что она «отступит от своих позиций». Он напомнил о необходимости внесения поправок в финские и шведские законы для борьбы с «террористами из РПК» (Рабочая партия Курдистана — признана террористическим движением в Турции).

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Фото:Alexandros Michailidis / Shutterstock

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО 18 мая, объяснив свое решение изменениями в сфере безопасности после начала российской военной операции на Украине. Стокгольм и Хельсинки подчеркнули, что подобный шаг не направлен против Москвы. Для вступления в НАТО заявки Швеции и Финляндии должны рассмотреть и одобрить все 30 стран — членов альянса.

Турция отказывается поддержать заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО и требует, чтобы эти страны выдали Анкаре членов Рабочей партии Курдистана, закрыли все организации, связанные со структурами, которые Турция считает террористическими, и предоставили турецкой стороне соответствующие гарантии.

25 мая турецкие, финские и шведские представители провели в Анкаре переговоры. После этого источники Reuters сообщили, что встреча была непростой, а ее участники «мало продвинулись» и не достигли явных результатов. Президент Турции тогда заявил, что итоги переговоров его не устроили.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал законными опасения Турции по поводу поддержки терроризма. По его словам, блок продолжает поддерживать тесные контакты со всеми сторонами, чтобы уладить отношения с Анкарой и как можно скорее добиться прогресса по заявкам Швеции и Финляндии.

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В свою очередь президент России Владимир Путин отмечал, что намерение Швеции и Финляндии вступить в НАТО может усугубить «без того непростую обстановку в сфере международной безопасности». Расширение НАТО за счет этих стран не создаст «непосредственную угрозу» для России, но Москва ответит, если на их территориях появится дополнительная военная инфраструктура, подчеркивал Путин.

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Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
НАТО Турция саммит Финляндия Швеция

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Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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