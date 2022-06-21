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Политика ,  
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Финляндия допустила, что не войдет в НАТО до сентября из-за Турции

Анкара требует от Хельсинки выдать ей сторонников Рабочей партии Курдистана, которых считает террористами, блокируя попытки Финляндии вступить в НАТО
Фото: Alexandros Michailidis / Shutterstock
Фото: Alexandros Michailidis / Shutterstock

У Финляндии, возможно, не получится вступить в НАТО раньше сентября из-за позиции Турции, заявил президент страны Саули Ниинистё после трехсторонней встречи с Турцией и Швецией в штаб-квартире НАТО.

«По сути, [на встрече] не был достигнут существенный прогресс, но мы довольны уже тем, что переговоры начались», — сказал президент во время пресс-конференции с главой Европарламента Робертой Метсолой, выразив надежду на то, что страны в итоге придут к соглашению.

Ниинистё также спросили, возможно ли вступление Финляндии в НАТО до сентября. «Мне бы не хотелось называть конкретные даты. Это возможно, однако возможно и то, что это не получится сделать до сентября», — ответил он.

По словам Ниинистё, переговоры продолжатся.

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Его советник по вопросам безопасности и внешней политики Петри Хаккарайнен, который возглавлял финскую делегацию в Брюсселе, сообщал, что стороны достигли «очевидного прогресса» по некоторым вопросам, однако для того, чтобы достичь понимания по другим, понадобится время.

Представитель турецкого президента Ибрагим Калын в свою очередь заявлял, что переговоры прошли в «открытой и искренней» атмосфере. Какой-либо прогресс в рамках заявок Финляндии и Швеции на вступление в НАТО будет зависеть от «направления и скорости, с которой эти страны предпримут следующие шаги», подчеркивал он.

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«Когда мы увидим эти шаги, мы все получим возможность оценить направление этого процесса», — добавил Калын.

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО в середине мая. По процедуре их одобрение необходимо от всех членов альянса, однако против выступила Турция. Она требует, чтобы страны выдали Анкаре членов Рабочей партии Курдистана, которую считает террористической организацией, закрыли все организации, связанные со структурами, которые Турция считает террористическими, а также предоставили Анкаре гарантии.

Турция призвала Швецию и Финляндию не тратить время на переговоры с НАТО
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Фото:Markku Ulander / IMAGO / Global Look Press

Представители Финляндии, Швеции и Турции уже проводили переговоры, однако Анкара после них заявила, что не удовлетворена итогами.

Финское агентство STT сообщало, что Финляндия отказалась экстрадировать в Турцию людей, подозреваемых в терроризме. Так, к началу июня Хельсинки вынес решения по семи из десяти запросов, направленных Турцией с 2019 года. Двое турок были выданы, однако на родине их не подозревали в терроризме.

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Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына
Финляндия Турция НАТО Рабочая партия Курдистана Саули Ниинистё

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