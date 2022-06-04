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Политика ,  
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Эрдоган потребовал «союзнической солидарности» от Швеции и Финляндии

Швеция и Финляндии должны доказать, что они не поддерживают терроризм, если хотят, чтобы Анкара поддержала их заявку на членство в НАТО. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом, передает Andolu.

«Глава турецкого государства подчеркнул, что обе страны должны открыто и четко продемонстрировать, что они прекратили поддержку терроризма, намерены снять санкции с Турции и готовы к союзнической солидарности», — пишет агентство.

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Фото:Стрингер / РИА Новости

Эрдоган также призвал Финляндию и Швецию снять с Турции санкции и продемонстрировать «солидарность с альянсом».

Переговоры финской и шведской делегаций с властями Турции по вопросу вступления Скандинавских стран в НАТО прошли 25 мая в Анкаре. По их итогам представитель Эрдогана Ибрагим Калын сообщил, что Турция представила свои требования, при которых готова пересмотреть свою позицию. В их числе, как писала газета Turkiye, — экстрадиция в Турцию членов Рабочей партии Курдистана, закрытие всех организаций, связанных со структурами, которые Анкара считает террористическими, и предоставление турецкой стороне соответствующих гарантий.

По данным источников Reuters, переговоры были непростыми, стороны «мало продвинулись» и не достигли явного прогресса. Позднее Эрдоган заявил, что его не устроили итоги переговоров с представителями делегаций Швеции и Финляндии.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО 18 мая, объяснив свое решение изменениями в сфере безопасности после начала российской военной операции на Украине. Стокгольм и Хельсинки подчеркнули, что подобный шаг не направлен против Москвы. Для вступления в НАТО заявки Швеции и Финляндии должны рассмотреть и одобрить все 30 стран — членов альянса.

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