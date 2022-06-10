Путин пообещал новому президенту Туркменистана посетить страну

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 июня
EUR ЦБ: 62,09 (-1,84) Инвестиции, 09 июн, 16:53
Курс доллара на 10 июня
USD ЦБ: 58,39 (-1,84) Инвестиции, 09 июн, 16:53
Число уроков истории в школах не увеличат из-за нового курса Политика, 15:30
Нейрокепка и искусственный интеллект: как сконцентрироваться на дороге Партнерский проект, 15:29
Лавров заявил о неготовности западных стран к «танго» с Россией Политика, 15:21
Беглов пообещал обустроить площадку для бездомных собак в Мариуполе Политика, 15:16
Российская звезда НХЛ заявил об отсутствии причин получать паспорт США Спорт, 15:12
Футболист сборной России покинул ЦСКА Спорт, 15:10
В Госдуме разъяснили предложение запретить вывески на иностранном языке Политика, 15:05
В МИДе отказались считать осужденных в ДНР иностранцев военнопленными Политика, 15:04
Угроза жизни за 500 руб.: как эффективно бороться с нарушениями ПДД Партнерский проект, 15:01
Фундаментальная ошибка атрибуции: почему мы судим других строже, чем себя Социальная экономика, 15:00
На «АвтоВАЗе» объяснили схему обслуживания автомобилей Renault Авто, 15:00
Путин пообещал новому президенту Туркменистана посетить страну Политика, 14:59
Агент Абаскаля назвал вызовом для тренера назначение в «Спартак» Спорт, 14:51
Швейцария присоединилась к шестому пакету санкций ЕС против России Политика, 14:47
Вклад в валюте с повышенной
доходностью
от 1000 $,€ сумма
4% ставка
91 день срок
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Политика ,  
0 

Путин пообещал новому президенту Туркменистана посетить страну

Сердар Бердымухамедов
Сердар Бердымухамедов (Фото: Александр Астафьев / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин согласился посетить Туркмению по приглашению президента страны Сердара Бердымухамедова, с которым он встречался 10 июня, стенограмма переговоров опубликована на сайте Кремля.

«Спасибо, я обязательно воспользуюсь этим [предложением]», — ответил он на приглашение президента Туркмении (цитата по ТАСС).

В рамках переговоров главы государств обсуждали развитие сотрудничества между двумя странами в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах и другие вопросы международной и региональной повестки.

Новый президент Туркменистана посетит с первым зарубежным визитом Москву
Политика
Сердар Бердымухамедов

Бердымухамедов приехал в Россию после того, как в апреле Путин во время телефонных переговоров сам пригласил его посетить страну. Поездка в Россию стала его первым зарубежным визитом с момента вступления в должность. О подготовке визита в Кремле сообщили накануне.

Сердар Бердымухамедов — сын бывшего президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова, сменивший его на этом посту. В марте он победил на выборах президента с результатом в 72,97% голосов. Бердымухамедов был кандидатом от правящей Демократической партии. По данным ЦИК, каждый из оставшихся восьми кандидатов получил поддержку 1–22% избирателей при явке на выборы в 97,17%.

Президентские выборы в Туркмении состоялись досрочно после того, как бывший глава государства объявил о своем решении покинуть пост и «дать дорогу молодым». Гурбангулы Бердымухамедов возглавлял страну с 2007 года, очередной срок его полномочий должен был истечь в 2024-м году. Его сын вступил в должность 19 марта — через неделю после избрания.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Евгений Разумный / ТАСС Россию ждет галопирующая инфляция. Чем это опасно для бизнеса
Статьи
Pro
Три полезных упражнения, которые помогут победить стеснительность
Инструкции
Pro x The Economist
Фото: Robert Thiemann / Unsplash В Европе энергетический кризис. Насколько он опасен для экономики
Статьи
Pro
Как работать меньше и повысить продуктивность: 4 совета
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock США и КНР бьются за рынок редкоземельных металлов. Как на этом заработать
Статьи
Pro
Как позаботиться о здоровье зубов — 9 советов от стоматолога
Инструкции
Pro
Налоговая считает, что расход на управляющего слишком высокий. Как быть
Инструкции
Pro
Фото: Chip Somodevilla / Getty Images «Все думали, он шарит». Как «инвестор-гений» из чата разорил сотню друзей
Статьи

До вступления в должность 40-летний Бердымухамедов занимал пост премьер-министра страны и другие государственные должности.

В мае Путин наградил нового президента орденом Дружбы «за большой вклад в укрепление стратегического партнерства между Россией и Туркменистаном».

Авторы
Теги
Татьяна Зыкина
Владимир Путин Сердар Бердымухамедов Туркмения визит
Материалы по теме
Новый президент Туркменистана посетит с первым зарубежным визитом Москву
Политика
Путин наградил президента Туркмении орденом Дружбы
Политика
Новый президент Туркмении отправил правительство в отставку
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter