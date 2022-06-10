Путин пообещал новому президенту Туркменистана посетить страну

Сердар Бердымухамедов (Фото: Александр Астафьев / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин согласился посетить Туркмению по приглашению президента страны Сердара Бердымухамедова, с которым он встречался 10 июня, стенограмма переговоров опубликована на сайте Кремля.

«Спасибо, я обязательно воспользуюсь этим [предложением]», — ответил он на приглашение президента Туркмении (цитата по ТАСС).

В рамках переговоров главы государств обсуждали развитие сотрудничества между двумя странами в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах и другие вопросы международной и региональной повестки.

Бердымухамедов приехал в Россию после того, как в апреле Путин во время телефонных переговоров сам пригласил его посетить страну. Поездка в Россию стала его первым зарубежным визитом с момента вступления в должность. О подготовке визита в Кремле сообщили накануне.

Сердар Бердымухамедов — сын бывшего президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова, сменивший его на этом посту. В марте он победил на выборах президента с результатом в 72,97% голосов. Бердымухамедов был кандидатом от правящей Демократической партии. По данным ЦИК, каждый из оставшихся восьми кандидатов получил поддержку 1–22% избирателей при явке на выборы в 97,17%.

Президентские выборы в Туркмении состоялись досрочно после того, как бывший глава государства объявил о своем решении покинуть пост и «дать дорогу молодым». Гурбангулы Бердымухамедов возглавлял страну с 2007 года, очередной срок его полномочий должен был истечь в 2024-м году. Его сын вступил в должность 19 марта — через неделю после избрания.

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До вступления в должность 40-летний Бердымухамедов занимал пост премьер-министра страны и другие государственные должности.

В мае Путин наградил нового президента орденом Дружбы «за большой вклад в укрепление стратегического партнерства между Россией и Туркменистаном».