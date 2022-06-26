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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны России сообщило о сбитых украинских Су-25 и МиГ-29

Минобороны России сообщило о сбитом украинском Су-25 при атаке на остров Змеиный
В Днепропетровской области сбит украинский МиГ-29 во время воздушного боя, ВСУ также потеряло Су-25 во время попытки атаковать остров Змеиный. Жертв и разрушений нет, сообщили в Минобороны *

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Украинские силы попытались нанести удар по острову Змеиный в Черном море с помощью реактивных систем залпового огня (РСЗО) и авиации, российский ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» во время отражения атаки сбил штурмовик Су-25. Об этом заявили в Минобороны России.

Министерство утверждает, что атака ВСУ не достигла целей, сбиты также 12 реактивных снарядов. «Жертв среди личного состава гарнизона и разрушений нет», — сказано в сообщении российского ведомства.

Кроме того, близ города Зеленодольск в Днепропетровской области Украины сбит во время воздушного боя украинский истребитель МиГ-29.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.
 

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Также ракетами «Калибр» и высокоточным оружием нанесен удар по территории 169-го, 184-го и 199-го учебных центров ВСУ, они расположены в Львовской, Житомирской и Черниговской областях Украины, добавили в министерстве. По данным ведомства, 65-я, 66-я мотопехотные бригады и 46-я аэромобильная бригада из состава стратегических резервов украинских сил целиком утратили боеспособность, оказалась сорваны планы по их переброске в зону боевых действий.

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Авиация, артиллерия и ракетные войска поразили 12 танков и иных бронированных машин, 16 единиц автомобильной техники и более 720 человек. Сбиты восемь украинских беспилотников и 19 снарядов РСЗО.

Военная операция на Украине. Онлайн
Политика

Спецоперация России на Украине началась более четырех месяцев назад — в ночь на 24 февраля. Принявший такое решение президент Владимир Путин обосновал свои действия стремлением провести демилитаризацию и «денацификацию» соседнего государства. Он назвал действия России «упреждающим отпором», считая неизбежным «столкновение с неонацистами, бандеровцами».

На Украине объявили военное положение и всеобщую мобилизацию, а также разорвали с Россией дипломатические отношения.

По данным Минобороны России, за этот период российские силы уничтожили на Украине 215 самолетов, 132 вертолета, более 3,8 тыс. танков и других бронированных машин, более 1,3 тыс. беспилотников, 682 боевые машины РСЗО, более 3 тыс. орудий полевой артиллерии и минометов и 350 зенитных ракетных комплексов.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Украина Минобороны остров Змеиный Су-25 МиГ-29 «Панцирь» ракеты «Калибр»

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Профессиональная аналитика
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