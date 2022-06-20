Почему итоги парламентских выборов во Франции сравнили с землетрясением

Триумфаторами прошедших парламентских выборов во Франции стали коалиция левых и партия Марин Ле Пен, а президентская коалиция «Вместе!» не получила абсолютного большинства. Чем это грозит Эмманюэлю Макрону, разбирался РБК

Фото: Laurent Cipriani / AP

Почему ликуют Меланшон и Ле Пен

В понедельник, 20 июня, во Франции подвели итоги парламентских выборов. Они прошли в два тура, 12 и 19 июня. 577 депутатов нижней палаты избираются в мажоритарных округах, и для победы претенденту надо набрать большинство (всего было зарегистрировано 6293 кандидата). По итогам выборов наибольшее число мандатов (245) в Национальном собрании получила коалиция «Вместе!», поддерживающая президента Эмманюэля Макрона. В нее входят созданная Макроном партия «Ренессанс» (прежнее название «Вперед, республика!»), центристское Демократическое движение и правоцентристские «Горизонты» и «Действовать». Однако это не абсолютное большинство, как в парламенте уходящего созыва, где у коалиции сразу после выборов 2017 года было 350 депутатских кресел (правда, затем их число сократилось до 267).

Недавно избранный президент Франции лишился абсолютного большинства в парламенте впервые с 1988 года, подсчитал Reuters.

Официальный представитель правительства Оливия Грегуар в эфире радиостанции RMC-BFM заявила, что коалиция рассчитывала на лучшие результаты, но даже в такой ситуации нельзя считать результаты поражением Макрона: «Французы четыре раза за последние месяцы голосовали на выборах и каждый раз отдавали первое место президентскому блоку», — пояснила Грегуар, имея в виду прошедшие весной также в два тура президентские выборы.

Вторым по числу мандатов стал союз левых партий «Новый народный экологический и социальный союз» (NUPES) — 131 место. В него входят партия занявшего третье место на весенних президентских выборах Жан-Люка Меланшона «Неподчинившаяся Франция», а также социалисты, «зеленые» и коммунисты. Потерю президентской коалицией прежних позиций Меланшон назвал победой.

Третьей впервые стала крайне правая партия Марин Ле Пен «Национальное собрание», набравшая рекордное количество голосов и получившая 89 кресел. Это значительно превосходит позиции партии в парламенте прежнего созыва, где она имела лишь восемь мандатов. «Эта группа будет, безусловно, самой многочисленной в истории нашей политической семьи», — заявила Ле Пен в воскресенье, пообещав своим сторонникам, что будет отстаивать линию партии в отношении иммиграции и безопасности (первую она предлагает ограничить, а вторую — усилить).

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Правые «Республиканцы» получили по итогам выборов 61 место. Как пишет The New York Times, эта партия — один из основных кандидатов в партнеры президентского блока, способный дать «активное большинство», однако в таком случае «Вместе!» придется идти на уступки и Макрон будет гораздо больше зависеть от своих союзников-центристов, чем во время своего первого срока.

Что итоги выборов значат для Макрона

Изменение соотношения сил в парламенте означает, что Макрон не сможет проводить запланированные реформы, опираясь только на своих сторонников: успешность продвижения инициатив будет зависеть от его способности сплотить умеренные силы за пределами альянса. «Нет ничего хуже, чем добавить беспорядок во Франции к беспорядку во всем мире», — заявил он перед вторым туром.

Меланшон уже пообещал, что второе место его коалиции позволит блокировать все инициативы Макрона. Более того, 5 июля левые планируют в парламенте выдвинуть вотум недоверия главе государства. Однако даже в союзе с Ле Пен у них будет недостаточно голосов для его проведения. Также малореалистично выглядит перспектива смены премьер-министра. После переизбрания Макрон назначил главой правительства Элизабет Борн, на парламентских выборах она была переизбрана в своем округе. Учитывая это и общий результат партии, вторая в истории Франции женщина-премьер, скорее всего, сохранит свой пост.

Тем не менее французские газеты и члены правительства описывают результаты выборов как шок для правящих сил. Миниcтр финансов Брюно Ле Мер назвал их «демократическим шоком». По его словам, если другие партии не будут сотрудничать с пропрезидентским альянсом, «это заблокирует нашу возможность проводить реформы и защищать французов», передает Reuters.

«Результат — риск для нашей страны в свете вызовов, перед которыми мы стоим», — заявила Борн. По ее словам, с понедельника начнется работа «над созданием активного большинства», способного вести эффективную работу над законодательством.

Экономическое издание Les Echos сравнило итоги выборов с землетрясением.

Ситуация для президента сложная, но не катастрофическая, прокомментировал РБК ведущий научный сотрудник отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Сергей Федоров, хотя потеря президентской коалицией абсолютного большинства в Национальном собрании, безусловно, затруднит проведение президентских инициатив через нижнюю палату. Федоров также придерживается мнения, что наиболее вероятными союзниками «Вместе!» могут стать республиканцы, способные дать недостающие для абсолютного большинства 44 места, поскольку «многие из них и так достаточно близки к лагерю Макрона». Однако такой союз может поставить вопрос о собственном политическом лице республиканской партии, и так находящейся в «туманном положении», оговаривается эксперт.

Говоря о крайних мерах, на которые может пойти Макрон, Федоров отмечает имеющееся у президента право распустить парламент согласно ст. 12 Конституции. В таком случае будут назначены повторные выборы, но есть риск, что результат сторонников президента на них будут еще более неудовлетворительным: «Возможно, в будущем, если будет видно, что ситуация тупиковая и работа парламента в таком составе невозможна, президент прибегнет к такому решению. Но сейчас на это он вряд ли пойдет».