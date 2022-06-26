Джонсон заявил об уверенности в сохранении поста до середины 2030-х годов

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уверен, что ему удастся сохранить должность главы правительства до середины 2030-х годов. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам визита в Руанду, слова премьера приводит издание The Independent.

«Я активно размышляю о третьем сроке и о том, что может произойти потом. Но я оценю это, когда придет время», — сказал Джонсон.

По данным газеты, в случае, если британский премьер останется на своем посту вплоть до этого срока, то сможет побить рекорд своей предшественницы Маргарет Тэтчер, которая была главой правительства с 1979 по 1990 год.

Джонсон ездил в Руанду для участия в саммите глав правительств стран Содружества наций, который проходил в этой стране с 20 по 25 июня.

Премьер-министром Великобритании становится глава фракции нижней палаты британского парламента, в которую входит одна или несколько партий. При этом она должна составлять большинство. На момент избрания Джонсона консерваторам удалось удержаться у власти только благодаря поддержке ольстерских юнионистов из Северной Ирландии. Его правительство стало первым в британской истории правительством меньшинства.

В декабре прошлого года социологический институт YouGov опубликовалрезультаты исследования, согласно которым рейтинг одобрения Джонсона оказался рекордно низким с момента вступления в должность. Он резко упал на фоне скандала с вечеринкой на Даунинг-стрит в 2020 году, которую провели во время локдауна. Тогда газета The Guardian опубликовала фотографии Джонсона и его жены в окружении нескольких госслужащих в саду на Даунинг-стрит. На столе перед политиком и компанией лежали вино и сыр. На мероприятии, по данным газеты, присутствовали 19 человек, хотя общаться друг с другом лично в период локдауна могли лишь два человека, которые не живут вместе. Расследование по факту произошедшего начали Скотленд-Ярд и правительство Великобритании.



После публикации этих кадров в декабре 2021 года Джонсон сохранил поддержку лишь четверти граждан Великобритании (24%), две трети из них (66%) негативно оценили работу премьера. По данным газеты The Sunday Times, к июню 2022 года рейтинг премьера не вырос и, напротив, продолжил снижаться. Однако, в начале июня, Джонсон получил от правящей партии консерваторов вотум доверия.