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Политика ,  
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Times узнал о планах Джонсона организовать визит Зеленского в Британию

Фото: Пресс-служба премьер-министра Великобритании
Фото: Пресс-служба премьер-министра Великобритании

Британский премьер Борис Джонсон и члены его правительства обсуждают возможность организовать визит президента Украины Владимира Зеленского в Великобританию в октябре 2022 года, пишет газета The Sunday Times со ссылкой на источник на Даунинг-стрит.

По данным издания, в ходе визита Зеленский может посетить съезд правящей Консервативной партии в Бирмингеме, который запланирован на эти даты, и получить аудиенцию у королевы Великобритании Елизаветы II.

Джонсон хочет повысить собственный рейтинг, который начал снижаться на фоне скандала с вечеринками в его резиденции на Даунинг-стрит после начала пандемии коронавируса и падает до сих пор, утверждает газета.

При этом издание не исключило Зеленский может отказаться покинуть страну и выступить на конференции Консервативной партии по видеосвязи.

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Борис Джонсон

В декабре прошлого года социологический институт YouGov писал, что рейтинг одобрения Джонсона упал до рекордно низких значений с тех пор, как он занял свой пост, на фоне скандала с вечеринкой, которая прошла на Даунинг-стрит в 2020 году во время локдауна. Тогда газета The Guardian опубликовала фотографии Джонсона и его жены в окружении нескольких госслужащих в саду на Даунинг-стрит. На столе перед политиком и компанией лежали вино и сыр. На мероприятии, по данным газеты, присутствовали 19 человек, хотя общаться друг с другом лично в период локдауна могли лишь два человека, которые не живут вместе. Расследование по факту произошедшего начали Скотленд-Ярд и правительство Великобритании.

Согласно подсчетам исследователей YouGov, в декабре 2021 года премьера поддерживала лишь четверть граждан (24%), две трети (66%) оценивали его деятельность отрицательно.

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Джонсон неоднократно встречался с украинским президентом. С момента начала российской спецоперации он дважды посещал Украину, последний визит состоялся 17 июня.

Теги
Борис Джонсон Великобритания

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