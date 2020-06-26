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Поправки в Конституцию ,  
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Кремль пообещал ознакомиться с мнением филологов об ошибке в бюллетенях

Филологи обратили внимание, что слово «Конституция» в бюллетенях стоит не в том падеже. В Кремле не считают, что ошибка «имеет отношение к легитимности и чистоте голосования»
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Кремль изучит мнение филологов Института русского языка имени В.В. Виноградова Российской академии наук, которые выявили грамматическую ошибку в бюллетенях для голосования по поправкам к Конституции. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Я обязательно ознакомлюсь с этим мнением Института русского языка. <…> Безусловно, это важно», — заявил он.

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Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС

«С точки зрения филологической чистоты есть смысл ознакомиться с мнением этого института, что мы делаем», — заверил Песков, добавив при этом, что не считает, что эта ошибка «имеет отношение к легитимности голосования и, главное, к чистоте голосования».

О найденной грамматической ошибке в бюллетенях утром 26 июня в эфире «Эха Москвы» рассказала ведущий научный сотрудник института, кандидат филологических наук Ольга Северская. Это касается формулировки вопроса: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?» Северская отметила, что такая конструкция нарушает языковую норму, так как в ней использован неверный падеж.

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«Если мы настаиваем на «изменениях», то только «в Конституции», — отметила Северская. По ее словам, составители бюллетеня пропустили слово «и решили, что и так сойдет». Она указала, что нужно было бы написать: «Что вы думаете об изменениях, вносимых в Конституцию?»

Северская также рассказала, что эксперты института пытались обратить внимание на ошибку еще на стадии подготовки бюллетеней. «Институт русского языка писал компетентным людям. Точнее, как мы выяснили, некомпетентным, о том, что так говорить нельзя», — сообщила она.

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Формулировка вопроса «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?» закреплена в указе о назначении голосования на 22 апреля, который подписал президент Владимир Путин. Изначально плебисцит должен был пройти именно в этот день, но затем из-за пандемии коронавируса его перенесли на более поздний срок. Голосование началось 25 июня, оно завершится 1 июля. Помимо избирательных участков голосование проходит на дому, а в Москве и Нижегородской области есть возможность проголосовать онлайн.

Заведующий отделом Института русского языка РАН Анатолий Баранов сказал РБК, что в формулировке есть стилистическая неточность. «Это мое мнение, я не могу говорить от имени всего учреждения. Я уже сказал, что мне кажется, что это стилистическая неточность, которая связана с неправильной передачей смысла. Формулировка «в Конституцию» предполагает, что эти поправки как бы отдельно от Конституции, я думаю, что корректнее была бы формулировка «в Конституции», — отметил он.

«Правильнее было бы сказать «изменения в Конституции», но тогда кажется, что они уже есть в Конституции, — и для чего же голосовать?» — заявил РБК доцент РГГУ Александр Пиперски. «Изменения в Конституцию», «поправки в закон» — это естественное сокращение от «внесение изменений в Конституцию», «внести поправки в закон»; так говорят те, кто имеет дело с законотворческим процессом, это их профессиональный жаргон. Я бы написал именно «внесение изменений в Конституцию», но, видимо, те, кто составлял вопрос для бюллетеня, даже не заметили, что привычная им краткая формулировка отличается от принятого в русском литературном языке», — добавил он.

Авторы: Наталия Анисимова, Роман Кирьянов
Теги: Конституция, голосование, бюллетень, ошибка, русский язык
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