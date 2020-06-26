Кремль пообещал ознакомиться с мнением филологов об ошибке в бюллетенях

Филологи обратили внимание, что слово «Конституция» в бюллетенях стоит не в том падеже. В Кремле не считают, что ошибка «имеет отношение к легитимности и чистоте голосования»

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Кремль изучит мнение филологов Института русского языка имени В.В. Виноградова Российской академии наук, которые выявили грамматическую ошибку в бюллетенях для голосования по поправкам к Конституции. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Я обязательно ознакомлюсь с этим мнением Института русского языка. <…> Безусловно, это важно», — заявил он.

«С точки зрения филологической чистоты есть смысл ознакомиться с мнением этого института, что мы делаем», — заверил Песков, добавив при этом, что не считает, что эта ошибка «имеет отношение к легитимности голосования и, главное, к чистоте голосования».

О найденной грамматической ошибке в бюллетенях утром 26 июня в эфире «Эха Москвы» рассказала ведущий научный сотрудник института, кандидат филологических наук Ольга Северская. Это касается формулировки вопроса: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?» Северская отметила, что такая конструкция нарушает языковую норму, так как в ней использован неверный падеж.