Конституционный суд Молдавии в полном составе ушел в отставку

Свои посты покинули шесть судей. Ранее их к этому призвали президент страны Игорь Додон и премьер-министр Майя Санду, которые обвинили судей в попытке помочь Демократической партии Молдавии незаконно сохранить свою власть

Протесты у конституционного суда Молдавии (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Действующий состав Конституционного суда Молдавии ушел в отставку. Об этом говорится в сообщении на сайте КС. Судья Вячеслав Запорожан будет осуществлять административные полномочия председателя КС до избрания нового руководителя. Президент Игорь Додон приветствовал это решение.

Кризис в Молдавии начался из-за того, что партии, которые прошли в парламент по результатам февральских выборов, не смогли договориться о коалиции, которая позволила бы им сформировать правительство большинства. Кабмин был сформирован на день позже, чем это предписал сделать КС, и суд призвал Додона распустить парламент, который отказался подписать указ, надеясь на возможность компромисса. Тогда Конституционный суд лишил президента полномочий и передал их исполняющему обязанности премьер-министра Павлу Филипу, который подписал указ о проведении досрочных выборов 6 сентября. Оставшийся работать кабинет министров сформировала Демократическая партия, находясь в политической конфронтации с Додоном.

14 июня Демпартия объявила о сложении полномочий созданного ею правительства для выхода страны из политического кризиса. Позднее стало известно, что лидер партии Владимир Плахотнюк покинул Молдавию. 15 июня Конституционный суд Молдавии отменил свои решения о роспуске парламента и проведении досрочных выборов. Венецианская комиссия признала факт нарушений со стороны Конституционного суда в части инициирования процедуры отстранения от должности президента Молдавии с наделением премьер-министра правом на подписание указа о роспуске парламента.

Председатель Конституционного суда Михай Поалелунжь подал в отставку 20 июня. Додон и премьер-министр Майя Санду потребовали отставки всего КС, обвинив судей в попытке помочь Демократической партии незаконно сохранить свою власть.