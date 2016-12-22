Глава киберполиции Украины обвинил Россию в подготовке масштабной атаки

Россия готовится провести масштабную хакерскую атаку на предприятия и компании Украины, заявил глава украинской киберполиции Сергей Демедюк. По его словам, у силовиков есть данные о том, что атака будет проведена в один день

Сергей Демедюк (Фото: Министерство внутренних дел Украины)

Российские хакеры заражают украинские компании и госучреждения вредоносными программами, чтобы получить скрытый доступ к их ресурсам и в дальнейшем провести на них масштабную атаку. Такое заявление сделал глава департамента киберполиции Национальной полиции Украины Сергей Демедюк агентству Reuters.

По его словам, украинские организации, которые столкнулись с этой проблемой, принадлежат к разным отраслям, от банков до объектов инфраструктуры, а первые данные об активности хакеров Киев обнаружил в начале этого года.

Демедюк сообщил, что образцы вредоносного ПО, которое удалось проанализировать украинским киберполицейским, свидетельствуют о намерении злоумышленников активировать его в определенный день, а масштабы готовящейся атаки не уступают по размеру распространению вируса Not Petya, от которого в июне прошлого года пострадали государственные учреждения и компании во многих странах.

Без поддержки на государственном уровне столь масштабная работа хакеров была бы невозможна, заявил Демедюк, подчеркнув, что говорит непосредственно о России. «Все, что мы видим, все, что мы перехватили в этот период: 99% следов приходят из России», — сказал глава киберполиции, отметив, что теперь Украина лучше готова к отражению атак

По его словам, Украина сотрудничает со спецслужбами других стран, однако не назвал ни конкретные агентства по кибербезопасности, ни государства, с которыми украинская полиция работает совместно.

В конце мая американская компания — производитель сетевого оборудования Cisco и ее подразделение по кибербезопасности Talos сообщили о подготовке массовой кибератаки с использованием программы VPNFilter. Специалисты Talos сообщили, что зафиксировали заражение порядка 500 тыс. устройств минимум в 54 странах мира, в том числе на Украине. Служба безопасности Украины, в свою очередь, объявила, что эпизоды и инфицирование оборудования этим кодом — «очередной акт киберагрессии» в отношении Киева со стороны России.



Масштабная кибератака с использованием вируса Not Petya произошла 27 июня 2017 года. От нее преимущественно пострадали Россия и Украина. В частности, были затронуты компьютерная система украинского правительства, киевский международный аэропорт Борисполь, «Укрпочта», «Укртелеком», Министерство инфраструктуры и банковские организации. В России был нанесен ущерб «Роснефти», «Башнефти» и банку «Хоум Кредит». Сообщалось также о поражении компьютеров в других странах. Вредоносная программа блокировала внутренние сети компаний, требуя для разблокировки сумму в биткоинах, эквивалентную $300.

После кибератаки США, Великобритания и некоторые другие западные страны обвинили в причастности к ней Россию. Москва категорически отвергла обвинения.