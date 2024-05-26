В Белгородской области сбили две ракеты «Ольха»

В Белгородской области ПВО сбила две ракеты РСЗО «Ольха», сообщает Минобороны. Губернатор Гладков заявил, что под обстрел попали Шебекино и село Новая Таволжанка, ранен один мирный житель, есть повреждения в домах

Около 16:30 мск в Белгородской области дежурные средства ПВО сбили два снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха», сообщает Минобороны в телеграм-канале.

Ведомство не приводит подробностей. До этого в Белгороде и окрестностях объявили ракетную опасность. Сообщение об этом губернатор области Вячеслав Гладков опубликовал в 16:55 мск. После публикации Минобороны белгородское управление МЧС объявило о ракетной опасности в Шебекино и Шебекинском городском округе.

Позже Гладков уточнил, что под обстрел из РСЗО попало несколько населенных пунктов в Шебекинском городском округе. Предварительно, пострадал один мирный житель — мужчину с осколочным ранением живота госпитализировали.

В Шебекино снаряд упал в огород частного домовладения, повреждены забор и машина. «Также в результате обстрела выбиты окна и посечены фасады в здании Дома культуры и [на] одном коммерческом объекте. Один из снарядов попал в дорожное полотно в центре города — осколками посечены один автобус и два автомобиля», — написал Гладков.

Кроме того, в селе Новая Таволжанка после прилета повреждено окно в многоквартирном доме, добавил он.

До этого Гладков несколько раз сообщал об атаках дронов в регионе, в том числе беспилотник самолетного типа в Белгороде упал и взорвался в районе педагогического колледжа, повреждены две машины. Никто из мирных жителей не пострадал.

Под атаки дронов попали также село Муром Шебекинского городского округа и Шебекино, села Безымено и Новостроевка-Первая Грайворонского городского округа. В Безымено пострадал водитель автомобиля, его госпитализировали с осколочным ранением.