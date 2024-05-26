Белгород атаковал дрон

Дрон самолетного типа упал и взорвался в районе педагогического колледжа в Белгороде, сообщил Гладков. Мирные жители не пострадали, повреждены две машины. Спустя 15 минут после сообщения в городе объявили ракетную опасность

Вячеслав Гладков (Фото: vvgladkov / Telegram)

Беспилотник самолетного типа атаковал Белгород, дрон упал в районе педагогического колледжа, заявил областной губернатор Вячеслав Гладков.

«В результате его падения с последующей детонацией в районе Педагогического колледжа никто из мирных жителей не пострадал, осколками повреждены два транспортных средства. Оперативные службы работают на месте», — написал он в телеграм-канале.

С утра 26 мая власти заявляли о нескольких атаках беспилотников в Белгородской области. Около 08:00 мск в регионе сбили дрон, сообщило Минобороны, не уточнив, где именно это произошло. Затем Гладков сообщал об атаке дронов в селе Муром Шебекинского городского округа, где повреждения получили инфраструктурный объект и легковушка. Позже беспилотник атаковал грузовик в Шебекино, водитель не пострадал.

После Гладков сообщил, что дроны-камикадзе атаковали села Грайворонского городского округа. В селе Безымено под удар попал движущийся автомобиль, он полностью сгорел, водитель госпитализирован с осколочным ранением. В селе Новостроевка-Первая один аппарат влетел в окно жилого дома, в результате взрыва выбиты окна, повреждены фасад и газовый котел. В результате атаки второго дрона повреждена легковушка. В обоих случаях никто не пострадал.

Кроме того, в Белгороде и Белгородском районе объявляли ракетную опасность. Она продлилась шесть минут (с 14:24 до 14:30 мск). Сирены в городе зазвучали также после сообщения об атаке дрона на Белгород — Гладков заявил о ракетной опасности в 16:55 мск.