Над Белгородской областью сбили ракеты «Ольха» и дроны

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Российские силы ПВО отбили атаку дронов и систем залпового огня «Ольха» в Белгородской области. Об этом Минобороны сообщило в своем Telegram.

«Около 15:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением реактивной системы залпового огня «Ольха» и БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Над Белгородской областью ПВО сбила два реактивных снаряда РСЗО «Ольха» и два БПЛА, уточнили в Минобороны.

В 15:02 губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предупредил о запуске сирены ракетной опасности. В 15:19 глава региона сообщил об отмене сигнала ракетной опасности. Позже Гладков написал о том, что атаке дронов-камикадзе со стороны ВСУ подверглись села Безымено Грайворонского городского округа и Архангельское Шебекинского городского округа. Пострадавших среди мирных жителей нет, но в результате падения дронов с последующей детонацией повреждены жилые дома и нежилые постройки.

Утром 20 мая в Белгороде уже звучала сирена ракетной опасности. Тогда атаке ВСУ подвергся город Шебекино. Пострадавших в результате удара дрона-камикадзе не оказалось, но в двух домах выбило окна в четырех квартирах. Ночью 20 мая опасность атаки БПЛА была объявлена в Воронежской области, над Курской областью ПВО сбила два беспилотника.