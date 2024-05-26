Власти Германии обсудят «меры против экстремистов» для борьбы с АдГ

После череды скандалов с участием депутатов немецкой крайне правой «Альтернативы для Германии» глава МВД Германии и министры внутренних дел федеральных земель от СДПГ обсудят ужесточение мер для членов партии

Нэнси Фезер (Фото: Annegret Hilse / Reuters)

Глава федерального МВД Германии Нэнси Фезер (Социал-демократическая партия Германии, СДПГ) 27 мая встретится с министрами внутренних дел федеральных земель в Тюрингии, они обсудят «устойчивость демократии и борьбу с экстремистами», сообщает Spiegel со ссылкой на проект трехстраничного заявления из восьми пунктов.

В частности социал-демократы намерены ужесточить контроль за сотрудниками депутатов крайне правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). «В целях сохранения порядочности парламентов члены антиконституционных течений и другие экстремисты должны быть надежно лишены доступа к помещениям, конфиденциальным документам и информации», — говорится в документе.

Также некоторые министры выступают за раскрытие информации о членах парламента и сотрудников парламентских фракций и, «при необходимости, их проверку безопасности, включая регулярный запрос в Ведомство по охране конституции» (так называется немецкая спецслужба).

Кроме того, министры предлагают ужесточить уголовную ответственность за подкуп членов парламента и ввести ее за «недопустимое представительство интересов». Spiegel отмечает, что предложение обсуждается на фоне скандалов вокруг кандидатов АдГ на июньских выборах в Европарламент Максимиллиана Кра и Петра Быстрона.

«АдГ атакует демократию изнутри. <...> Если экстремисты проникают в парламенты в качестве наемных работников, мы должны положить этому конец», — приводит издание слова министра внутренних дел Тюрингии Томаса Майера.

Членов АдГ Кра и Быстрона в апреле обвинили в получении взятки от России на фоне предстоящих выборов в Европарламент (пройдут 6-9 июня). Скандал получил название Russiagate.

Кра также попал в еще несколько скандалов. Его помощника Цзяня Г. в том же месяце арестовали по подозрению в шпионаже в пользу Китая. Кра решил уволить сотрудника. Пекин отверг обвинения.

Кроме того, в интервью итальянской газете La Repubblica политик высказал мнение, что не все офицеры СС автоматически должны считаться преступниками. На вопрос, были ли СС военными преступниками, он ответил: «Процент преступников, конечно, был высокий, но не все они были преступниками».

Формирования СС участвовали в боях в ходе Второй мировой войны и занимались охраной концентрационных лагерей, их служащие причастны ко множеству военных преступлений. На Нюрнбергском процессе после окончания войны организация была объявлена преступной.

После этого АдГ запретила Кра выступать от ее имени. Политик заявил, что его высказывания используются для критики партии, и объявил, что добровольно «отказывается от дальнейших выступлений в предвыборной кампании и уходит в отставку с поста члена Федерального исполнительного совета» партии.

Кроме того, союзники АдГ по ультраправой фракции «Идентичность и демократия» (ID) в Европарламенте исключили партию из своего состава. При этом немецкое издание Stern полагает, что исключение членов АдГ из ID носит скорее символический характер, поскольку после выборов национальные партии смогут заново сформировать фракции в Европарламенте.