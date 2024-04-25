Депутат Европарламента из ФРГ уволит обвиненного в шпионаже помощника

Депутат Европарламента из ФРГ уволит обвиненного в шпионаже для Китая помощника

Помощника депутата Максимилиана Кра Цзяня Г. заподозрили в передаче данных о решениях Европарламента Китаю, а также шпионаже за китайскими оппозиционерами в Германии. Пекин отверг обвинения в адрес этого человека

Максимиллиан Кра (Фото: Annegret Hilse / Reuters)

Депутат Европарламента от крайне правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Максимилиан Кра уволит своего помощника, заподозренного в шпионаже в пользу Китая, сообщает Bloomberg.

Помощник — гражданин ФРГ Цзянь Г. — был взят под стражу вечером во вторник, 22 апреля.

«Я очень заинтересован в прояснении ситуации и попытаюсь выяснить, каковы конкретные обвинения. Избирательная кампания, конечно, ужасно омрачена этим делом», — сказал он.

Политик добавил, что сам лично не совершал каких-либо проступков.

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал эту ситуацию «очень-очень тревожной». Он добавил, что Берлин «не может мириться со шпионажем», независимо от того, какая страна является его организатором.

Генпрокуратуры ФРГ сообщила, что Цзянь Г. работал у депутата с 2019-го. В январе этого года обвиняемый неоднократно передавал в разведку информацию о переговорах и решениях в Европарламенте, а также шпионил за деятелями китайской оппозиции в Германии.

Представитель МИД Китая отверг обвинения в шпионаже, связанные с Цзянем Г. Дипломат назвал целью обвинений «оклеветать и подавить Китай». Пекин же, по его словам, «всегда придерживался принципа взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела друг друга».

В день задержания Цзяня Г. стало известно о подозрениях против еще трех граждан Германии в работе на китайскую разведку. Речь идет о Хервиге Ф., Ине Ф. и Томасе Р. Последний, по данным Генпрокуратуры, сотрудничал с агентом китайской разведывательной службы MSS. По поручению этого человека Томас Р. искал в Германии информацию об инновационных технологиях, пригодных для использования в военных целях. Для этого он обратился к супругам Хервигу и Ине Ф., они управляют компанией из Дюссельдорфа, которая сотрудничает с немецкими учеными и исследователями.