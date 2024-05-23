«Альтернативу для Германии» пригрозили исключить из Европарламента

Руководство ультраправой фракции в Европарламенте «Идентичность и демократия» (ID) решило порвать с немецкой партией «Альтернатива для Германии» после серии скандалов

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Глава ультраправой фракции в Европарламенте «Идентичность и демократия» (ID) Марко Занни решил прекратить сотрудничество с партией «Альтернатива для Германии» (АдГ) после серии скандалов вокруг ее представителей, сообщило 23 мая немецкое агентство DPA со ссылкой на обращение руководителя фракции к ее членам, пишет Tagesspiegel.

Теперь национальные партии, входящие во фракцию ID, должны будут письменно проголосовать за исключение АдГ. Решение будет принято до 15:00 по Брюсселю (16:00 по мск). По данным DPA, итальянская Лига уже выразила согласие. Согласно правилам голосования, молчание также считается согласием. Исключение членов АдГ из фракции будет иметь символический характер, поскольку Европарламент снова соберется только через две недели после европейских выборов, отмечает Stern, и лишь тогда национальные партии смогут заново сформировать фракции.

Раскол в ультраправой ID наметился за две недели до выборов в Европарламент, которые назначены на 6–9 июня. Ранее отказаться от союза с АдГ, которая угодила в серию скандалов, решила французская крайне правая партия «Национальное объединение» (RN).

Последней каплей для французских правых стало интервью основного кандидата на выборы в ЕП от АдГ Максимилиана Кра для итальянской газеты La Repubblica. В нем немецкий чиновник заявил, что не все офицеры СС автоматически должны считаться преступниками. «Процент преступников, конечно, был высокий, но не все они были преступниками», — отметил Кра.

21 мая директор избирательной кампании «Национального объединения» на выборах в ЕП Александр Лубе сообщил, что оно больше не будет вступать в коалицию с «Альтернативой». Экс-глава RN Марин Ле Пен (сейчас партию возглавляет Жордан Барделла) отметила, что «движение, которое попало под влияние своего самого радикального крыла, больше не кажется надежным и подходящим союзником».

За последний месяц Максимилиан Кра успел попасть уже как минимум в три скандала. В марте его заподозрили в получении денег от российских властей для продвижения «кремлевской пропаганды» в рамках дела, получившего название Russiagate. В апреле помощника Кра Цзяня Г. арестовали по подозрению в передаче данных о решениях Европарламента Китаю, а также слежке за китайскими оппозиционерами в Германии.

«Альтернатива для Германии» основана в 2013 году евроскептиками в знак протеста против выделения ЕС миллиардной помощи на поддержку греческой экономики. Наибольшую популярность партия получила в период миграционного кризиса в ФРГ в 2015 году. В 2017-м АдГ впервые прошла в бундестаг. Сегодня партия представлена во всех ландтагах 16 федеральных земель и имеет 78 мест в федеральном парламенте, это вторая оппозиционная сила после ХДС/ХСС. Из-за одиозных высказываний некоторых членов АдГ не только неоднократно вызывала общественное негодование, но и попала под присмотр спецслужб. Сейчас отделения АдГ в Саксонии, Саксонии-Анхальте и Тюрингии классифицируются Федеральным ведомством по защите Конституции (BfV) как правоэкстремистские. Согласно отчету 2022 года, около 10 тыс. членов АдГ, то есть почти треть, BfV подозревает в экстремистских убеждениях. В ФРГ присвоение статуса «подозреваемый в экстремизме» не приводит к каким-либо ограничениям для депутатов АдГ и не препятствует их политической деятельности. Однако это позволяет спецслужбам Германии следить за их деятельностью, чтобы в случае необходимости начать расследование по подозрению в антиконституционной деятельности. В январе в бундестаге обсудили запрет «Альтернативы для Германии», после того как ее представители приняли участие во встрече, на которой обсуждали выдворение мигрантов в Африку.

После скандального интервью Кра руководство АдГ провело консультации с политиком. Вместе они приняли решение, что Кра должен покинуть правление партии и прекратить участие в предвыборной кампании. Соответствующее заявление партия опубликовала 22 мая.

23 мая издания Die Welt и ZDF сообщили, что семь из девяти представителей АдГ в Европарламенте настаивают на исключении Кра из фракции «Идентичность и демократия». «Немецкая группа АдГ фракции ID решила запросить совет о немедленном исключении Максимилиана Кра за ущерб репутации фракции», — говорится в обращении политиков.

Ультраправая фракция «Идентичность и демократия» была образована в 2019-м. В том же году выборы в ЕП продемонстрировали рост популярности правых в ЕС: преемник ID, фракция «Европа наций и свобод», получила 22 дополнительных места в Европарламенте. Сегодня в ID входят десять национальных партий, включая итальянскую «Лигу за Сальвини премьера», французское «Национальное объединение» и «Альтернативу для Германии».

Актуальная представленность фракции в Европарламенте — 58 мест. Однако аналитический центр Европейского совета по международным отношениям (ECFR) в январе предупредил, что евроскептики будут фаворитами летних выборов в Европарламент в девяти странах ЕС и получат по итогам голосования 98 мест.