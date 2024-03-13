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Военная операция на Украине ,  
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Британия продлила размещение системы ПВО Sky Sabre в Польше

Косиняк-Камыш: британская система ПВО Sky Sabre пробудет в Польше до конца года
Сюжет
Военная операция на Украине
ПВО Sky Sabre
ПВО Sky Sabre (Фото: Ian Vogler / Getty Images)

Британская система противовоздушной и противоракетной обороны Sky Sabre пробудет в Польше до конца 2024 года, сообщил глава Министерства национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш в X (Twitter).

«Еще один конкретный разговор с министром обороны Великобритании Грантом Шаппсом. Британская противоракетная система Sky Sabre останется в Польше до конца года для усиления восточного фланга НАТО», — написал Косиняк-Камыш.

Он отметил, что власти продолжают работать вместе с британскими коллегами ради общей безопасности.

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Фото:Jeff J Mitchell / Getty Images

Британскую систему ПВО и ПРО Sky Sabre развернули в Польше в марте 2022 года. Занимавший тогда пост главы Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что систему будет обслуживать сотня военнослужащих, чтобы «выразить Польше поддержку и защитить ее воздушное пространство от любой возможной агрессии со стороны России».

Сама Великобритания вооружилась Sky Sabre в декабре 2021 года. До этого Лондон использовал систему Rapier.

В оборонном ведомстве новую систему ПВО назвали «не имеющей равных в скорости, точности, результативности и захвате цели». Sky Sabre может одновременно отслеживать до 24 целей, которые ее радар обнаруживает на расстоянии в 120 км. Ее зенитные ракеты весят по 99 кг (всего в установке их восемь) и способны развивать скорость до 2300 миль в час (около 3700 км/ч).

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