AP узнало о новом пакете помощи США для Украины на $275 млн
Вашингтон может объявить о выделении дополнительного пакета помощи Киеву в размере $275 млн в пятницу, 24 мая, сообщает Associated Press со ссылкой на американских чиновников.
По словам собеседников агентства, в пакет войдут реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, а также снаряды калибра 155 и 105 мм.
Из-за нехватки снарядов ВСУ отступили из Авдеевки и «некоторых деревень», а на фронте сложилась трудная ситуация, заявил ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. The Washington Post узнала, что Украина может запустить собственное производство снарядов калибра 155 мм не раньше второй половины 2024 года.
Предыдущий пакет помощи в размере $400 млн США передали Украине 10 мая. По данным Politico, в него вошли в том числе ракеты для ЗРК Patriot, бронеавтомобили Mine Resistant Ambush Protected (MRAP) и противотанковые ракетные комплексы Javelin.
В конце апреля Байден подписал закон, предусматривающий выделение Украине нового пакета военной помощи на общую сумму $60,64 млрд. Документ не могли согласовать с сентября 2023 года.
Москва осуждает как финансовую, так и военную поддержку Киева. Новые поставки оружия Украине не изменят ход боевых действий, считают в Кремле.
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