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Военная операция на Украине ,  
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AP узнало о новом пакете помощи США для Украины на $275 млн

AP: США выделят Украине военную помощь на $275 млн
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Валентин Огиренко / File Photo / Reuters
Фото: Валентин Огиренко / File Photo / Reuters

Вашингтон может объявить о выделении дополнительного пакета помощи Киеву в размере $275 млн в пятницу, 24 мая, сообщает Associated Press со ссылкой на американских чиновников.

По словам собеседников агентства, в пакет войдут реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, а также снаряды калибра 155 и 105 мм.

Из-за нехватки снарядов ВСУ отступили из Авдеевки и «некоторых деревень», а на фронте сложилась трудная ситуация, заявил ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. The Washington Post узнала, что Украина может запустить собственное производство снарядов калибра 155 мм не раньше второй половины 2024 года.

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Фото:Hannah Beier / Getty Images

Предыдущий пакет помощи в размере $400 млн США передали Украине 10 мая. По данным Politico, в него вошли в том числе ракеты для ЗРК Patriot, бронеавтомобили Mine Resistant Ambush Protected (MRAP) и противотанковые ракетные комплексы Javelin.

В конце апреля Байден подписал закон, предусматривающий выделение Украине нового пакета военной помощи на общую сумму $60,64 млрд. Документ не могли согласовать с сентября 2023 года.

Москва осуждает как финансовую, так и военную поддержку Киева. Новые поставки оружия Украине не изменят ход боевых действий, считают в Кремле.

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Теги
военная помощь США Украина Военная операция на Украине снаряды РСЗО HIMARS
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