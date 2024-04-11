 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Самый северный регион Норвегии попросил о 26-часовом дне

Самый северный регион Норвегии попросил ЕК о 26-часовом дне
Мэр норвежского города предложила вместо 24 часов жить 26 часа в сутки. Она посчитала, что регион сможет привлечь молодые семьи, желающих проводить больше времени вместе, но усомнилась, что идею одобрят
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Город Вадсё в самом северном регионе Норвегии, расположенном за полярным кругом, попросил Еврокомиссию дать указание властям государства одобрить создание часового пояса с 26-часовым днем вместо 24-часового, пишет Politico.

Обращение в ЕК составила мэр города Вадсё Венче Педерсен. По ее мнению, это поможет повысить значимость местных ценностей, увеличить проводимое с семьей время и привлечь новых жителей, заинтересованных в том, чтобы чаще видеться с родственниками. «Нам нравится наш образ жизни, и мы думаем, что он может быть очень интересным, особенно для семей с маленькими детьми. Я думаю, что это более спокойная и лучшая повседневная жизнь, чем, например, в большом городе», — предположила Педерсен.

Она призналась, что жители пока «особо не думали», как организовать изменение на практике, потому что не ждут согласия.

Норвегия не входит в Евросоюз, но является членом Европейской экономической зоны (ЕЭЗ). В Еврокомиссии пояснили изданию, что часовые пояса — дело самих стран, поэтому маловероятно, что просьба региона будет удовлетворена.

В 2020 году Волгоградская область перевела стрелки часов на час назад: ее исключили из третьей часовой зоны и отнесли ко второй, московской. Так завершилось двухлетнее пребывание региона в ином часовом поясе, которое началось в 2018 году после референдума, на котором за перевод стрелок вперед высказались 58,82% проголосовавших.Однако часть жителей остались недовольны слишком ранними рассветами и короткими вечерами.

Много нового на

На PREMIER много нового

Смотреть

Мистический триллер

Смотреть

Комедийный экшен-сериал

Смотреть

Криминальная драма

Смотреть

30 дней за 1 ₽ на PREMIER

Смотреть

Реклама. Рекламодатель: ООО "ПРЕМЬЕР, 16+

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Норвегия Арктика Еврокомиссия перевод часов
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 11 апреля
EUR ЦБ: 101,23 (+0,49) Инвестиции, 10 апр, 16:40 Курс доллара на 11 апреля
USD ЦБ: 93,22 (+0,47) Инвестиции, 10 апр, 16:40
Оппозиция разгромила правящую партию на выборах в Южной Корее Политика, 04:15
Лидер Ирана выразил соболезнования главе ХАМАС из-за гибели его детей Политика, 03:57
Самый северный регион Норвегии попросил о 26-часовом дне Общество, 03:33
В Болгарии задержали последнего участника стрельбы в «Москва-Сити» Общество, 03:18
Киев пообещал жестко просить об оружии Политика, 02:56
В Липецкой области дрон упал на строящееся здание больницы Политика, 02:34
Bloomberg назвал неизбежным скорый удар Ирана по Израилю Политика, 02:13
Скидки до 76% на РБК Pro
На подписку и опции до 15 апреля
За скидкой
В Липецкой области ввели режим воздушной опасности Политика, 02:03
Главу Гагаузии отправили на допрос в Кишиневе после возвращения из Москвы Политика, 01:54
В Удмуртии загорелось здание по производству пакетов Общество, 01:38
Росавиация предложила уволить топ-менеджеров «Уральских авиалиний» Бизнес, 01:30
Зеленский сообщил о планах разрушить Крымский мост при новом наступлении Политика, 00:59
Губернатор предупредил о массиве воды, идущем к Кургану Общество, 00:57
В Брянской области сбили украинский беспилотник Политика, 00:30