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Военная операция на Украине ,  
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Медведев призвал обеспечивать штурмовиков снарядами сверх стандарта

Медведев: штурмовики должны получать снаряды в несколько раз выше положенного уровня
Российский ОПК производит достаточно снарядов, штурмовые отряды должны быть обеспечены ими в количестве больше стандартного, заявил Медведев. На нехватку боеприпасов ранее жаловался глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин
Фото: Вадим Савицкий / ТАСС
Фото: Вадим Савицкий / ТАСС

Штурмовые отряды должны получать в несколько раз больше снарядов, чем заложено в стандартных нормативах, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев журналистам в ходе визита во Вьетнам.

«Снарядов в целом хватает; вопрос в том, что штурмовики должны иметь приоритет и обеспечиваться в несколько раз выше стандартных нормативов», — заявил он (цитата по ТАСС).

Российские оборонные предприятия выпускают большие объемы вооружений и он даже не ожидал, что ОПК «так быстро адаптируется», отметил Медведев. «В целом война даст мощный импульс оборонной промышленности. Российская оборонка совершит качественный скачок», — заявил он.

Зампред Совбеза подчеркнул, что для удержания территорий военным нужны «танки, пехота, артиллерия и укрепления» и «с точки зрения технологий» у страны есть «преимущества по некоторым видам».

Медведев не уточнил, какие подразделения имеются в виду под штурмовиками. Минобороны в некоторых своих сообщения, в частности о взятии Артемовска (украинское название — Бахмут), называло «штурмовыми» отряды частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина.

Глава ЧВК неоднократно жаловался на нехватку боеприпасов. Так, зимой он говорил, что из-за «снарядного голода» гибнет гораздо больше вагнеровцев, чем могло бы, а также членов других подразделений, так как одни не могут прикрыть других.

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В мае Пригожин заявил, что бойцы ЧВК уйдут из Артемовска: «При отсутствии боеприпасов они обречены на бессмысленную гибель». Затем он сообщил, что Минобороны пообещало обеспечить «Вагнер» боеприпасами в том количестве, какое «требуется для продолжения дальнейших действий», а также поручить заместителю командующего объединенной группировкой войск на Украине Сергею Суровикину координацию действий ЧВК и Минобороны.

Позднее штурмовые отряды взяли Артемовск. После этого глава структуры заявил, что вагнеровцы передадут свои позиции в городе армии и уйдут в тыл.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Дмитрий Медведев снаряды ОПК ЧВК Вагнер
Дмитрий Медведев фото

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России

14 сентября 1965 года

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