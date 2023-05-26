Минобороны не признало диабет основанием для освобождения от службы

В Минобороны заявили, что если в список болезней для освобождения от мобилизации внесут сахарный диабет, то туда также надо будет добавить гипертоническую и ишемическую болезнь; в итоге «не останется ни одного военнослужащего»

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Минбороны не планирует расширять список болезней, которые могут стать основанием для освобождения от службы в рамках частичной мобилизации, и добавлять в этот перечень сахарный диабет и сердечно-сосудистые заболевания. Об этом сообщил заместитель начальника главного военно-медицинского управления ведомства Александр Серговенцев.

По словам Серговенцева, если в перечень внесут диабет, придется добавить туда также гипертоническую и ишемическую болезнь, и «мы дойдем до того, что у нас не останется ни одного военнослужащего, потому что у всех есть хронические заболевания».

Представитель Минобороны заявил, что критерии для тех, кто не годен к службе, прописаны в указе президента Владимира Путина о частичной мобилизации: это уголовное преследование, предельный возраст (65 лет), и попадание призывника в категорию Д (негодный к военной службе).

Серговенцев считает, что в методике медосмотра, которую ведомств разослало в регионы, «четко написано, как кого призывать и кого надо направлять на военно-врачебную комиссию». Благодаря этому документу 40 тыс. человек с призывных пунктов направили на военно-врачебную экспертизу, 6 тыс. из которых внесли в категорию Д, еще 7 тыс. предоставили отсрочку. Позднее появилась возможность увольнять со службы мобилизованных с категорией В (ограниченно годен), если у них есть «социально значимые заболевания», добавил Серговенцев.

В перечне заболеваний, из-за которых не берут в армию, значатся инфекционные болезни, злокачественные новообразования, болезни крови, болезни эндокринной системы, психические расстройства, болезни нервной системы, болезни глаз и др. В сентябре сенатор Ольга Ковитиди предложила пересмотреть этот список и исключить часть заболеваний, из-за которых не берут в армию. В частности, она упомянула сколиоз и плоскостопие.

Президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России 21 сентября прошлого года. Юристы в разговоре с РБК тогда отмечали, что те, кто освобожден от военной службы по состоянию здоровья (категории B, Г), по закону могут быть мобилизованы и призваны во вторую очередь. В конце октября министр обороны Сергей Шойгу доложил о выполнении задания по набору 300 тыс. человек; при этом указа о завершении частичной мобилизации в России подписано не было. Российские власти неоднократно заверяли, что вторую волну мобилизации проводить не планируется.