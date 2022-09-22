Сенатор предложила пересмотреть болезни для освобождения от призыва
Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди предложила исключить часть заболеваний из оснований для освобождения от призыва на военную службу, сообщает «РИА Новости».
«Необходимо обновить критерии годности к военной службе, исключить заболевания, при которых призывник признается негодным к службе», — сказала сенатор от Крыма.
Ковитиди напомнила, что сейчас в армию не берут призывников, у которых обнаружено плоскостопие и сколиоз некоторых степеней. «Сейчас России необходима не только добровольческая профессиональная армия, но увеличение резерва годных к службе молодых людей», — считает она.
Сейчас, согласно закону «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», отсрочку от призыва на военную службу могут получить в том числе те военнообязанные, кто был признан временно негодным к военной службе по состоянию здоровья, срок составляет до шести месяцев.
В расписании болезней предусмотрены следующие категории годности к армии:
- А — годен;
- Б — годен с незначительными ограничениями;
- В — ограниченно годен;
- Г — временно не годен;
- Д — не годен.
Адвокат по военным делам Максим Гребенюк пояснил РБК, что те, кто освобожден от военной службы по состоянию здоровья (категории B, Г), по закону могут быть мобилизованы и призваны во вторую очередь. Юрист Александр Сковородко также полагает, что мобилизовать ограниченно годных в первую очередь не будут. По словам секретаря Совета по правам человека (СПЧ) Александра Точенова, граждан, признанных ограниченно годными, не будут призывать.
В перечне заболеваний, из-за которых не берут в армию, значатся инфекционные болезни, злокачественные новообразования, болезни крови, болезни эндокринной системы, психические расстройства, болезни нервной системы, болезни глаз и др.
Накануне президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Как утверждает министр обороны Сергей Шойгу, власти собираются мобилизовать 300 тыс. россиян, или около 1% всего мобилизационного резерва страны, при этом устраивать «широкомасштабный комбайн, чтобы всех захватить быстро», не будут.
По закону «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», на отсрочку имеют право члены Совета Федерации и депутаты Госдумы; получившие бронь по решению правительства; признанные временно негодными к военной службе по состоянию здоровья (на срок до шести месяцев); ухаживающие за близкими родственниками, нуждающимися в таком уходе по состоянию здоровья, если нет других лиц, которые могут этим заниматься; имеющие на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет или воспитывающие без матери хотя бы одного ребенка в возрасте до 16 лет; имеющие жену, срок беременности которой составляет не менее 22 недель, и при этом троих детей в возрасте до 16 лет на иждивении.
Увольнять с военной службы, согласно указу, будут лишь по достижении предельного возраста пребывания на ней, в случае признания военно-врачебной комиссией негодными к военной службе и в связи со вступлением в законную силу приговора суда о лишении свободы.
Согласно ст. 21 ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации», гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации запрещен выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов. По словам Картаполова, резервисты могут переезжать из одного российского региона в другой; ограничения на выезд станут действовать там, «где будет проводиться специальная военная операция».