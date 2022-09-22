Сенатор предложила пересмотреть болезни для освобождения от призыва

Член комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Ольга Ковитиди предложила исключить часть заболеваний, из-за которых не берут в армию. В частности, она упомянула сколиоз и плоскостопие

Фото: Владимир Михайлов / РИА Новости

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди предложила исключить часть заболеваний из оснований для освобождения от призыва на военную службу, сообщает «РИА Новости».

«Необходимо обновить критерии годности к военной службе, исключить заболевания, при которых призывник признается негодным к службе», — сказала сенатор от Крыма.

Ковитиди напомнила, что сейчас в армию не берут призывников, у которых обнаружено плоскостопие и сколиоз некоторых степеней. «Сейчас России необходима не только добровольческая профессиональная армия, но увеличение резерва годных к службе молодых людей», — считает она.

Сейчас, согласно закону «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», отсрочку от призыва на военную службу могут получить в том числе те военнообязанные, кто был признан временно негодным к военной службе по состоянию здоровья, срок составляет до шести месяцев.

В расписании болезней предусмотрены следующие категории годности к армии:

А — годен;

Б — годен с незначительными ограничениями;

В — ограниченно годен;

Г — временно не годен;

Д — не годен.

Адвокат по военным делам Максим Гребенюк пояснил РБК, что те, кто освобожден от военной службы по состоянию здоровья (категории B, Г), по закону могут быть мобилизованы и призваны во вторую очередь. Юрист Александр Сковородко также полагает, что мобилизовать ограниченно годных в первую очередь не будут. По словам секретаря Совета по правам человека (СПЧ) Александра Точенова, граждан, признанных ограниченно годными, не будут призывать.

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В перечне заболеваний, из-за которых не берут в армию, значатся инфекционные болезни, злокачественные новообразования, болезни крови, болезни эндокринной системы, психические расстройства, болезни нервной системы, болезни глаз и др.

Накануне президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Как утверждает министр обороны Сергей Шойгу, власти собираются мобилизовать 300 тыс. россиян, или около 1% всего мобилизационного резерва страны, при этом устраивать «широкомасштабный комбайн, чтобы всех захватить быстро», не будут.