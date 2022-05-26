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Медведев обвинил Зеленского в выдвижении «невыполнимых ультиматумов»

Зеленский выдвигает России «категоричные до идиотизма» условия, заявил Медведев. Однако кому-то такая «воинственная риторика может быть выгодна», например «польско-прусскому союзу», считает он
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Markus Schreiber / AP)

Условия перемирия, которые предлагают украинские власти, «категоричны до идиотизма и невыполнимы в принципе», написал в Telegram замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«[Президент Украины Владимир Зеленский] требует сделать Донбасс и Крым снова украинскими, будто ему неведома воля их жителей. Вывести из Донбасса все войска, оставив украинской армии полный простор для репрессий против людей», — заявил он.

Однако несмотря на то, что «ультиматумы звучат красиво только на бумаге», есть те, кому эта «заведомо обреченная, но воинственная риторика может быть выгодна», продолжил Медведев. Так, напомнил он, канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявил, что его страна не примет «навязанных» Украине условий мира и в этом солидарна с Украиной. Однако, как считает замглавы Совета безопасности России, в своих действиях Германия преследует собственные цели.

«Польско-прусскому союзу, который изо всех сил нагнетает обстановку <...> очень выгодно, если Украины как государства на карте не будет. Зато останутся плохо лежащие заводы, поля, шахты, стратегическое пространство и человеческий ресурс. Так уже, помнится, кто-то рассуждал в конце 1930-х прошлого века <...>. Чем дело кончилось — известно», — заявил Медведев.

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По его словам, Украине следовало бы послушать бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера, который ранее призвал ее пойти на уступки и «начать переговоры как можно быстрее, пока не создалась слишком большая напряженность».

В середине мая в российском МИДе сообщили, что переговоры с Украиной не идут ни в каком виде, поскольку она «практически вышла из переговорного процесса». Киссинджер, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе 23 мая, призвал возобновить контакты, даже если Киеву придется пойти на ряд уступок. По его словам, переговоры должны начаться в ближайшие два месяца, до того как дойдет до «потрясений и напряженности, которые будет нелегко преодолеть».

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Зеленский позицию Киссинджера раскритиковал. По его словам, бывший госсекретарь, предлагая «отдать кусок Украины России», словно находится не в 2022-м в Давосе, а в 1938-м в Мюнхене. В то время там было подписано соглашение между Германией, Великобританией, Италией и Францией, согласно которому Судетская область Чехословакии была присоединена к Германии.

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