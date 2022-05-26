Ассамблея ВОЗ возложила на Россию вину за медицинский кризис на Украине
Участники Всемирной ассамблеи здравоохранения приняли резолюцию, возлагающую на Россию ответственность за кризис в системе здравоохранения Украины. Трансляция заседания велась на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Ассамблея является высшим руководящим органом ВОЗ, по аналогии с Генеральной ассамблеей ООН. Она собирается на ежегодные заседания в Женеве.
«75-я Всемирная ассамблея в самых жестких выражениях осуждает агрессию Российской Федерации в отношении Украины <...> и указывает на то, что это является исключительным обстоятельством, создающим серьезные проблемы для здоровья населения Украины, а также имеющим более широкие, нежели региональные, последствия для здоровья. Ассамблея призывает Российскую Федерацию уважать и защищать всех медицинских и гуманитарных работников, выполняющих свои обязанности», — говорится в резолюции, подготовленной западными странами при участии Украины.
Как сообщил председательствующий на заседании представитель Японии и экс-глава Минздрава этой страны Хироки Накатани, за резолюцию проголосовали 88 стран — участниц ассамблеи, против — 12, воздержались 53 страны.
Резолюция является документом декларативного характера.
После этого члены ассамблеи проголосовали по проекту резолюции о ситуации на Украине, предложенному Россией и Сирией. В документе выражалась серьезная обеспокоенность «сообщениями о жертвах среди гражданского населения, включая детей, на Украине» и «чрезвычайной ситуацией со здравоохранением» в стране. Авторы резолюции отметили, что ВОЗ должна оказывать помощь Киеву в сложившихся обстоятельствах. «Ассамблея напоминает о функциях ВОЗ, которые включают среди прочего предоставление соответствующей технической помощи, в том числе в чрезвычайных ситуациях», — говорится в документе.
Эту резолюцию участники ассамблеи отклонили, проголосовав 15 голосами «за», 66 «против» при 70 воздержавшихся.
Накануне Управление Верховного комиссара ООН по правам человека сообщило, что с 24 февраля по 25 мая 2022 года на Украине погибли 3974 мирных жителя, 4654 были ранены. Среди погибших 1497 мужчин, 985 женщин, 91 девочка и 99 мальчиков, а также 69 детей и 1233 взрослых, чей пол официально не внесен в документацию.
Власти Украины ранее просили исключить Россию из исполнительного комитета ВОЗ, а также из ЮНЕСКО. 5 мая агентство Reuters сообщило, что дипломаты стран Евросоюза по запросу Киева подготовили резолюцию о переносе расположенного в Москве европейского офиса ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними, а также о приостановке проведения заседаний в России.
В то же время дипломаты воздержались от предложения исключить Россию из ВОЗ или ограничить ее право голоса в организации. Страновой офис ВОЗ, который также находится в Москве, закрывать не планируется. Дипломат, знакомый с ходом обсуждения этого вопроса, пояснил, что организация избегает более жестких санкций, потому что опасается угрозы здоровью населения страны.
В марте ВОЗ отложила инспекцию производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на неопределенный срок, сославшись на «ограниченные возможности для полета» в страну и ситуацию с «финансами и кредитными картами». В организации пообещали назначить новые даты визита как можно скорее. Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус впоследствии пояснил, что инспекционная группа должна была отправиться в Россию за несколько дней до начала военной операции на Украине, но теперь «нет пути для действий» и «все поставлено на паузу».