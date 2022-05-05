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Reuters узнал о возможном закрытии европейского офиса ВОЗ в России

По данным агентства, эту инициативу представителей стран ЕС обсудят на заседании 10 мая. Речь идет о европейском офисе ВОЗ по борьбе с неинфекционными заболеваниями, закрытие странового офиса в Москве сейчас не обсуждается
Фото: Vincent Isore / imago-images.de / Global Look Press
Фото: Vincent Isore / imago-images.de / Global Look Press

Дипломаты стран Евросоюза по запросу Киева подготовили резолюцию о переносе расположенного в Москве европейского офиса ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними, а также приостановке проведения заседаний в России, сообщает Reuters со ссылкой на документ, имеющийся в распоряжении агентства. Это предложение будет рассмотрено 10 мая, подтвердил агентству представитель регионального бюро ВОЗ, выразив надежду, что Россия будет представлена на обсуждении. Документ, помимо Украины, подписали по меньшей мере 38 стран, в том числе Турция, Франция и Германия.

В то же время дипломаты воздержались от предложения исключить Россию из ВОЗ или ограничить ее право голоса в организации. Страновой офис ВОЗ, который тоже находится в Москве, закрывать не планируется. Дипломат, знакомый с ходом обсуждения этого вопроса, пояснил, что организация избегает более жестких санкций, потому что опасается угрозы здоровью населения страны.

Как отмечает агентство, предлагаемый в резолюции шаг носит скорее политический характер и предпринят с целью углубить изоляцию России — на систему здравоохранения страны он не повлияет.

В документе отмечается сложившаяся на Украине чрезвычайная ситуация в сфере здравоохранения и осуждаются военные действия России на территории страны, пишет Reuters.

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Фото:Дмитрий Феоктистов / ТАСС

В конце февраля, вскоре после начала российской военной операции, Минздрав Украины попросил ВОЗ прекратить сотрудничество с Россией.

В марте ВОЗ отложила инспекцию производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на неопределенный срок, сославшись на «ограниченные возможности для полета» в страну и ситуацию с «финансами и кредитными картами». В организации пообещали назначить новые даты визита как можно скорее. Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус впоследствии пояснил, что инспекционная группа должна была отправиться в Россию за несколько дней до начала военной операции на Украине, но теперь «нет пути для действий» и «все поставлено на паузу».

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