Власти направят более ₽500 млрд на модернизацию здравоохранения
Более 500 млрд руб. планируется потратить на модернизацию первичного звена здравоохранения в стране до 2026 года, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова в эфире телеканала «Россия 24» по итогам совещания с представителями регионов в Институте нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко.
В рамках этой программы планируется закупить больше 15 тыс. единиц оборудования.
«По поручению президента страны мы направляем на эти цели на предстоящие пять лет 558 млрд руб. средств федерального бюджета и бюджетов регионов», — сказала Голикова. Цифра будет корректироваться в большую сторону, добавила вице-премьер.
По словам Голиковой, в 2021 году на модернизацию будет выделено 100 млрд руб., в том числе 89 млрд руб. из общего и 11 млрд руб. из регионального бюджета.