Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 февраля
USD ЦБ: 75,11 (-0,62) Инвестиции, 13:11
Курс евро на 6 февраля
EUR ЦБ: 89,89 (-1,04) Инвестиции, 13:11
Суд отложил заседание по делу об оскорблении Навальным ветерана Политика, 18:21 Российские биатлонисты выступят на ЧМ под видоизмененным логотипом СБР Спорт, 18:13 Власти направят более ₽500 млрд на модернизацию здравоохранения Общество, 18:13 Суд возобновил рассмотрение раздела имущества Петросяна и Степаненко Общество, 18:05 1 тыс. спутников на орбите: почему Starlink Маска будет монополистом Индустрия 4.0, 18:00  Адвокат сообщил об этапировании Ефремова из белгородской колонии Общество, 17:59 Стали известны составы команд Медведевой и Загитовой на командном турнире Спорт, 17:57 Олимпийский комитет России получил приглашение на Игры-2022 в Пекине Спорт, 17:54 Адвокат главреда «Медиазоны» сообщил об обжаловании его ареста Общество, 17:53 Курс Ethereum впервые превысил $1,7 тыс. Крипто, 17:50 В Петербурге арестовали напавшего на росгвардейца на акции протеста Политика, 17:46 Российский чемпион UFC назвал ситуацию в России «ненормальной» Спорт, 17:40 В Барселоне предложили запретить краткосрочную аренду квартир туристам Общество, 17:39 В Москве задержали 25 участников фотосессии в форме ОМОНа Политика, 17:22
Пандемия коронавируса ,  
0 

Власти направят более ₽500 млрд на модернизацию здравоохранения

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Более 500 млрд руб. планируется потратить на модернизацию первичного звена здравоохранения в стране до 2026 года, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова в эфире телеканала «Россия 24» по итогам совещания с представителями регионов в Институте нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко.

В рамках этой программы планируется закупить больше 15 тыс. единиц оборудования.

«По поручению президента страны мы направляем на эти цели на предстоящие пять лет 558 млрд руб. средств федерального бюджета и бюджетов регионов», — сказала Голикова. Цифра будет корректироваться в большую сторону, добавила вице-премьер.

По словам Голиковой, в 2021 году на модернизацию будет выделено 100 млрд руб., в том числе 89 млрд руб. из общего и 11 млрд руб. из регионального бюджета.

Голикова раскрыла планы по строительству детских садов в 2021 году
Общество
Фото:Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Более 3 тыс. учреждений будут участвовать в процессе модернизации в 2021 году, в этот период времени проект затронет 40 млн российских граждан.

В августе и октябре 2019 года президент России Владимир Путин заявил о «провале» в сфере первичного звена российской медицины и недостаточности его финансирования. Тогда президент говорил, что на первичное здравоохранение выделено 237 млрд руб.

Читайте на РБК Pro
Шива в мешке: почему компании полюбили многоруких сотрудников Оплата больничных и декретного отпуска: что поменялось для работодателей Как бороться с отговорками клиента и в итоге переубедить его: 10 способов Virgin Galactic свела рынок с ума. Вот еще две мощные космические акции

Первичное звено здравоохранения включает поликлиники и центральные районные больницы.

Татьяна Голикова здравоохранение вице-премьер
Материалы по теме
Голикова раскрыла планы по строительству детских садов в 2021 году
Общество
Голикова назвала сроки масштабного производства второй вакцины от COVID
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter