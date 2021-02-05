Власти направят более ₽500 млрд на модернизацию здравоохранения

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Более 500 млрд руб. планируется потратить на модернизацию первичного звена здравоохранения в стране до 2026 года, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова в эфире телеканала «Россия 24» по итогам совещания с представителями регионов в Институте нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко.

В рамках этой программы планируется закупить больше 15 тыс. единиц оборудования.

«По поручению президента страны мы направляем на эти цели на предстоящие пять лет 558 млрд руб. средств федерального бюджета и бюджетов регионов», — сказала Голикова. Цифра будет корректироваться в большую сторону, добавила вице-премьер.

По словам Голиковой, в 2021 году на модернизацию будет выделено 100 млрд руб., в том числе 89 млрд руб. из общего и 11 млрд руб. из регионального бюджета.