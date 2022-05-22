Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 мая
EUR ЦБ: 60,9 (-4,04) Инвестиции, 20 мая, 16:59
Курс доллара на 21 мая
USD ЦБ: 58,89 (-3,52) Инвестиции, 20 мая, 16:59
Австрия заморозила €254 млн активов россиян Политика, 22:26
В Тегеране застрелили офицера Корпуса стражей исламской революции Политика, 22:21
Почему генетические паспорта для собак помогут экологичному выгулу Партнерский проект, 22:02
В Иране сообщили о разоблачении сети израильской разведки Политика, 22:00
Чалов вместе с «Базелем» завоевал серебряные медали чемпионата Швейцарии Спорт, 21:57
Рогозин сообщил о планах поставить на боевое дежурство 50 ракет «Сармат» Политика, 21:46
Мединский заявил, что надо ничего не выдумывать и говорить правду Политика, 21:37
«Милан» впервые с 2011 года стал чемпионом Италии Спорт, 21:03
Игроки «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» разделили звание лучшего снайпера АПЛ Спорт, 20:56
Мединский заявил о готовности к переговорам и об их заморозке Украиной Политика, 20:48
Как экономить на грузовых шинах владельцу транспортной компании РБК и Cordiant Professional, 20:45
Премьер Польши призвал Норвегию поделиться доходами от экспорта нефти Политика, 20:04
«Манчестер Сити» отыгрался с 0:2 и стал чемпионом Англии Спорт, 19:59
Bloomberg узнал оценку, на сколько авиакомпаниям России хватит запчастей Бизнес, 19:54
Война санкций ,  
0 

Австрия заморозила €254 млн активов россиян

Австрия заморозила около €254 млн на счетах россиян в рамках введенных ЕС санкций, сообщают телеканал ORF и издание Кurier со ссылкой на релиз правительства. Деньги в общей сложности находились на 97 счетах.

Расследованием и выявлением счетов, принадлежащих гражданам России, вошедшим в санкционные списки, занимается специально созданная для этой цели межведомственная группа при Управлении государственной безопасности и разведки МВД.

Как сообщили в федеральной канцелярии, при расследовании группа обнаружила попытки скрыть принадлежность активов. Там уточнили, что работа по выявлению счетов российских граждан затруднена из-за создания различных компаний и использования подставных лиц для маскировки счетов.

Материал дополняется.

РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter