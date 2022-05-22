Австрия заморозила €254 млн активов россиян

Австрия заморозила около €254 млн на счетах россиян в рамках введенных ЕС санкций, сообщают телеканал ORF и издание Кurier со ссылкой на релиз правительства. Деньги в общей сложности находились на 97 счетах.

Расследованием и выявлением счетов, принадлежащих гражданам России, вошедшим в санкционные списки, занимается специально созданная для этой цели межведомственная группа при Управлении государственной безопасности и разведки МВД.

Как сообщили в федеральной канцелярии, при расследовании группа обнаружила попытки скрыть принадлежность активов. Там уточнили, что работа по выявлению счетов российских граждан затруднена из-за создания различных компаний и использования подставных лиц для маскировки счетов.

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