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Amazon $2 200 (+20,4%) прогноз CFRA к 25.04.20 Купить
Weibo $75 (+71,08%) прогноз Barclays Capital к 04.02.20 Купить
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Коломойский посоветовал Украине объявить дефолт
По мнению бизнесмена, Украине следует последовать примеру Греции — отказаться от программы МВФ или объявить дефолт
Игорь Коломойский (Фото: Михаил Маркив / РИА Новости)

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил газете Financial Times, что новому президенту страны Владимиру Зеленскому стоит объявить дефолт и списать внешний долг государства.

«По моему мнению, мы должны относиться к нашим кредиторам так же, как Греция», — сказал он. «Это пример для Украины», — добавил Коломойский.

В 2015-м Греция вовремя не выплатила Международному валютному фонду (МВФ) €1,6 млрд, что эквивалентно дефолту.

Коломойский считает, что Украине не нужно бояться дефолта. «Сколько раз Аргентина объявляла о дефолте?» — сказал он и добавил, что в результате Буэнос-Айрес реструктурировал задолженность и теперь «все в порядке».

По словам бизнесмена, победа Зеленского на выборах президента говорит о том, что граждане страны хотят отдохнуть от реформ, которых требует МВФ. «Если Зеленский будет слушать Запад и не станет делать собственных назначений, то он закончит как Порошенко. У него будет тот же уровень поддержки — 5,10 или 15% вместо 73», — считает Коломойский.

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Говоря о судебных разбирательствах, посвященных национализации Приватбанка, Коломойский заявил, что его интересует только компенсация, а сам банк ему не нужен. Бизнесмен подчеркнул, что хочет, чтобы суд дал оценку тому, насколько справедливо был национализирован банк.

Бывший президент Украины Петр Порошенко ранее говорил, что возвращение Приватбанка Коломойскому приведет к тому, что десятки миллионов украинцев потеряют свои деньги, а страна столкнется с дефолтом.

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С таким заявлением он выступил после того, как окружной административный суд Киева заключил, что национализация Приватбанка прошла с нарушением действующего законодательства. Позже Порошенко обсудил ситуацию с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард. «Была выражена обеспокоенность ситуацией вокруг судебных процессов на Украине с целью денационализации Приватбанка, что может поставить под угрозу финансовую стабильность государств», — говорилось в сообщении на сайте украинского президента.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Игорь Коломойский, Украина, дефолт
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