Приватбанк подал иск к Коломойскому в американский суд

Украинский Приватбанк подал в суд на своего бывшего совладельца, бизнесмена Игоря Коломойского. Об этом свидетельствует информация в картотеке судов штата Делавэр. Иск будет рассматривать Канцелярский суд штата, дата рассмотрения пока не сообщается.

Коломойский владел в банке 41,6%, доля второго крупнейшего акционера Геннадия Боголюбова составляла 33, 2%.

Правительство Украины решило национализировать Приватбанк в декабре 2016 года, указав, что это сделано по рекомендации Совета национальной безопасности и обороны с целью «стабилизации финансовой системы. Нацбанк Украины заявлял, что дыра в балансе финансовой организации составляла более $5 млрд. По мнению Коломойского, Приватбанк стал жертвой «произвола» Нацбанка. Банк продали государству за символическую сумму в 1 грн.

В апреле текущего года суд в Киеве постановил, что национализация банка Коломойского была проведена с нарушением законодательства, позднее суд вновь поддержал бывших акционеров банка.