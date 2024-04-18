Премьер Нидерландов предложил выкупить Patriot у партнеров для Украины

Марк Рютте (Фото: Adam Berry / Getty Images)

Нидерланды готовы выкупить зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot у государств, которые не планируют поставлять военную помощь Украине. Об этом заявил премьер-министр страны Марк Рютте.

«Мы знаем, что у многих стран есть большие запасы ЗРК Patriot. Возможно, они не желают поставлять их напрямую. Мы можем купить это у них, мы можем доставить это в Украину, у нас есть деньги», — приводит его слова The Guardian.

ЗРК Patriot разработали в конце 1970-х в США. Изначально комплекс был предназначен для уничтожения авиации, однако его поздние модификации позволяли бороться в том числе и с ракетами.

Первые такие комплексы Украина получила в апреле 2023 года. Минобороны России неоднократно отчитывалось об уничтожении ракет.

В марте 2024 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время ВСУ больше всего нуждаются в поставках именно систем ПВО. По его словам, пять-семь ЗРК «разблокируют небо» и смогут защитить украинскую промышленность. В апреле глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба предложил передать такие системы в аренду.

Москва осуждает как военную, так и финансовую помощь Киеву. Президент Владимир Путин заявил, что российские военные «пощелкают» американские системы ПВО Patriot.