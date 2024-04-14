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Удар Ирана по Израилю ,  
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Иордания начала сбивать иранские дроны, летящие в Израиль

ПВО Иордании начало сбивать иранские дроны, летящие в Израиль
Сюжет
Удар Ирана по Израилю
Иран впервые совершил прямую атаку на Израиль, выпущены десятки дронов и ракет. Иордания начала сбивать беспилотники, Тегеран пригрозил, что та станет следующей целью

Иорданские истребители сбили десятки иранских беспилотников, летевших через север и центр королевства в направлении Израиля, пишет Times of Israel со ссылкой на источники.

Channel 12 также передает, что в небе над Иорданией перехвачены группы БПЛА, летевших с востока. Al Arabiya пишет, что Иордания сбивает иранские ракеты.

Иран предостерег Иорданию от оказания любой поддержки Израилю. Как заявило полуофициальное иранское информагентство Fars со ссылкой на военный источник, Тегеран отслеживает происходящее и предупреждает, что королевство может стать «следующей целью».

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Иран атаковал Израиль поздно вечером в субботу, 13 апреля. Запущены несколько волн дронов, а также баллистические ракеты. Первые воздушные объекты достигли Израиля ближе к 2:00 мск. В Иерусалиме прозвучали взрывы.

По оценке США, запущены 400-500 ракет и БПЛА с территории пяти стран. Преимущественно с территории Ирана, оставшаяся часть — из Ирака, Ливана, Сирии и из Йемена.

Американские войска, размещенные на Ближнем Востоке, сбивают все объекты, угрожающие Израилю. Как пояснил источник CNN, военные попытаются перехватить любые ракеты и дроны, выпущенные по Израилю.

Иордания начала сбивать иранские дроны, летящие в Израиль
Иордания начала сбивать иранские дроны, летящие в Израиль

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Израиль Иордания Иран
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