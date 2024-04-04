В Дагестане арестовали главу филиала «Россети» по делу о мошенничестве
Советский районный суд в Дагестане арестовал восемь человек, включая директора филиала «Дагэнерго» — одного из крупнейших подразделений «Россети Северный Кавказ» — Магомедхабиба Мухумаева, по делу о мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба суда.
«Постановлением суда от 03.04.2024 Магомедхабиб Мухумаев заключен под стражу сроком на два месяца», — говорится в сообщении пресс-службы. Еще семь фигурантов дела заключили под стражу. Мухумаева подозревают в хищении около 2,8 млрд руб. в составе организованной преступной группы — ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса. По ней ему грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн руб.
По мнению следствия, Мухумаев в составе ОПГ похитил деньги, принадлежащие организации «Россети» и компании «МРСК Северного Кавказа». Он был назначен директором филиала «Дагэнерго» в ноябре 2023 года, в 2017-2022 годах Мухумаев руководил производственными процессами филиалов «ФСК ЕЭС» — «Каспийское ПМЭС» и «МЭС Юга».
По данным РБК Кавказ, 3 апреля в Дагестане у Мухумаева прошли обыски. Как пояснили в пресс-службе филиала «Россетей», следственные мероприятия связаны с деятельностью руководителя филиала на прошлом месте работы.
В Москве из-за шквалистого ветра закрыли все парки. Видео
В Екатеринбурге мигрантам, которые приходят в ГИБДД для замены прав, стали выдавать повестки в военкомат
Акции Сбербанка достигли максимума с 4 января 2022 года
Ожидаемая продолжительность жизни в России в 2023 году превысила доковидные показатели
Патрушев заявил, что следы теракта в «Крокусе» ведут к украинским спецслужбам
Xiaomi начал поставки электрокара, покорившего Китай. Его уже можно купить в России
Минпромторг назвал пять самых продаваемых в 2024 году автомобилей в России. Карточки
Forbes назвал богатейших людей России. Список
Что купить на случай возможного ослабления рубля: 5 активов
На что сделать ставку во втором квартале: 10 акций от брокера ВТБ