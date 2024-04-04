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В Дагестане арестовали главу филиала «Россети» по делу о мошенничестве

Суд в Дагестане арестовал директора филиала «Россети» по делу о мошенничестве

Советский районный суд в Дагестане арестовал восемь человек, включая директора филиала «Дагэнерго» — одного из крупнейших подразделений «Россети Северный Кавказ» — Магомедхабиба Мухумаева, по делу о мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба суда.

«Постановлением суда от 03.04.2024 Магомедхабиб Мухумаев заключен под стражу сроком на два месяца», — говорится в сообщении пресс-службы. Еще семь фигурантов дела заключили под стражу. Мухумаева подозревают в хищении около 2,8 млрд руб. в составе организованной преступной группы — ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса. По ней ему грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн руб.

По мнению следствия, Мухумаев в составе ОПГ похитил деньги, принадлежащие организации «Россети» и компании «МРСК Северного Кавказа». Он был назначен директором филиала «Дагэнерго» в ноябре 2023 года, в 2017-2022 годах Мухумаев руководил производственными процессами филиалов «ФСК ЕЭС» — «Каспийское ПМЭС» и «МЭС Юга».

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Фото:Артем Геодакян / ТАСС

По данным РБК Кавказ, 3 апреля в Дагестане у Мухумаева прошли обыски. Как пояснили в пресс-службе филиала «Россетей», следственные мероприятия связаны с деятельностью руководителя филиала на прошлом месте работы.

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Дагестан «Россети» хищение
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