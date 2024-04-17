В Дагестане арестовали восемь энергетиков по делу о хищении ₽2,8 млрд

Суд в Махачкале арестовал еще восьмерых фигурантов дела о хищениях. По нему проходит в том числе глава филиала «Россети Северный Кавказ» — «Дагэнерго» Магомедхабиб Мухумаев

В Дагестане по делу в рамках уголовного дела о хищении около 2,8 млрд руб. арестованы еще восемь энергетиков, сообщает пресс-служба Советского суда Махачкалы.

Первые восемь фигурантов, в том числе директор филиала «Дагэнерго» — одного из крупнейших подразделений «Россети Северный Кавказ» — Магомедхабиб Мухумаев, были помещены под стражу в начале апреля.

В сообщении суда говорится, что, согласно материалам следствия, обвиняемые и другие неустановленные лица с 2010 по 2021 годы похитили не менее 2,79 млрд руб., принадлежащих ПАО «Российские сети» и ПАО «МРСК Северного Кавказа».

Деньги были выделены на создание автоматизированной системы учета электроэнергии в Дагестане. Как рассказывали в МВД, предусматривалась установка абонентам «Дагэнерго» счетчиков, дистанционно передающих сведения о потребленной электроэнергии, чтобы предотвратить ее хищение и обеспечить прозрачность расчето

Среди новых фигурантов дела — Раджаб Абакаров. ТАСС со ссылкой на суд уточняет, что он является главным инженером, а с 2017 года — начальником центральных районных электрических сетей АО «Дагэнергосеть». Еще несколько обвиняемых были сотрудниками компании.

Уголовное дело заведено по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Максимальное наказание по ней — 10 лет лишения свободы.