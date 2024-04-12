 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

ФСБ обвинила энергетиков из Дагестана в создании ОПГ и хищении ₽2,8 млрд

ФСБ обвинила сотрудников «Россети Северный Кавказ» в хищении порядка 2,8 млрд руб. из бюджета. Средства были выделены выделены на создание системы учета электроэнергии в Дагестане. Девять фигурантов дела арестовали

ФСБ обвинила энергетиков из Дагестана в создании ОПГ и хищении ₽2,8 млрд
Video

ФСБ и МВД задержали бывших и действующих сотрудников «Россети Северный Кавказ» по подозрению в хищении порядка 2,8 млрд руб. из бюджета, сообщила спецслужба. Девять фигурантов дела арестовал Советский суд Махачкалы, они находятся в СИЗО Пятигорска.

Арестованные, по версии силовых структур, организовали ОПГ «в составе бывших и действующих сотрудников ПАО «Россети Северный Кавказ», одного из его крупнейших подразделений «Дагэнерго» и подрядных организаций». Спецслужба сообщила, что подозреваемые занимались хищением бюджетных средств, которые были выделены на создание автоматизированной системы учета электроэнергии на территории Дагестана.

По местам жительства и работы подозреваемых в Москве, Дагестане, Карачаево-Черкесской Республике и Ставропольском крае было проведено девять обысков. В их ходе обнаружены и изъяты вещественные доказательства, которые указывают на противоправную деятельность фигурантов, отметила ФСБ.

Уголовное дело заведено по статье о мошенничества, совершенного организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).

РБК направил запрос в «Россети».

В Дагестане арестовали главу филиала «Россети» по делу о мошенничестве
Общество
Магомедхабиб Мухумбаев

В начале апреля Советский районный суд Дагестана арестовал восемь человек, включая директора «Дагэнерго» Магомедхабиба Мухумаева по делу о мошенничестве. Его подозревают в хищении около 2,8 млрд руб. в составе ОПГ. По ч. 4 ст. 159 УК фигуранту грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн руб.

«РБК Кавказ» передавал, что 3 апреля в Дагестане у Мухумаева прошли обыски. В пресс-службе филиала «Россетей» пояснили тогда, следственные мероприятия связаны с деятельностью руководителя «Дагэнерго» на прошлом месте работы. Он работал директором филиала с ноября 2023 года, а в 2017-2022 годах руководил производственными процессами филиалов «ФСК ЕЭС» — «Каспийское ПМЭС» и «МЭС Юга».

В августе глава Дагестана Сергей Меликов заявлял, что в регионе «действительно немыслимый» износ энергосетей, а работа оператора недостаточная, в том числе по причине отсутствия финансирования.

Много нового на

На PREMIER много нового

Смотреть

Мистический триллер

Смотреть

Комедийный экшен-сериал

Смотреть

Криминальная драма

Смотреть

30 дней за 1 ₽ на PREMIER

Смотреть

Реклама. Рекламодатель: ООО "ПРЕМЬЕР, 16+

Авторы
Теги
Андрей Гатинский, Георгий Смирнов
При участии
Татьяна Киселева
«Россети» ФСБ МВД Махачкала
Материалы по теме
«Россети» исключили, что перебои со светом привели к взрыву в Махачкале
Общество
«Россети» объяснили вопросом финансирования перебои со светом в Дагестане
Общество
«Россети» посоветовали своим работникам не гулять по вечерам в Дагестане
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 12 апреля
EUR ЦБ: 100,68 (-0,55) Инвестиции, 11 апр, 16:38 Курс доллара на 12 апреля
USD ЦБ: 93,72 (+0,5) Инвестиции, 11 апр, 16:38
У американского теннисиста во Франции украли часы за €300 тыс. Спорт, 11:04
Премьер Киргизии исключил причастность к прекращению работы карт «Мир» Финансы, 11:03
В Уфе мужчина ранил ножом себя и полицейских Общество, 11:01
Над Белгородской областью сбили пять беспилотников Политика, 11:01
Глава инвесткомпании VanEck назвал источник притока средств в биткоин-ETF Крипто, 10:52
Российский голкипер стал одним из лидеров сезона НХЛ по числу «сухарей» Спорт, 10:49
Власти Москвы утвердили правила работы курьеров Бизнес, 10:46
Скидки до 76% на РБК Pro
На подписку и опции до 15 апреля
За скидкой
Китайский шок № 2: чем грозит Европе импорт из Азии — The Economist Pro, 10:45
Акции сети магазинов Henderson выросли на 5% после объявления дивидендов Инвестиции, 10:44
ФСБ задержала жителя Кубани за попытку передать секретные данные Украине Политика, 10:43
Кучеров стал вторым игроком в XXI веке со 140 очками за сезон в НХЛ Спорт, 10:33
Ушедшего из части военного в ДНР приговорили к восьми годам тюрьмы Политика, 10:32
Politico сообщило о корректировке планов Ирана ответить Израилю из-за США Политика, 10:28
Захарова ответила на идею главы МВД Эстонии признать РПЦ террористической Политика, 10:26