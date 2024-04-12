ФСБ обвинила энергетиков из Дагестана в создании ОПГ и хищении ₽2,8 млрд

ФСБ обвинила сотрудников «Россети Северный Кавказ» в хищении порядка 2,8 млрд руб. из бюджета. Средства были выделены выделены на создание системы учета электроэнергии в Дагестане. Девять фигурантов дела арестовали

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ФСБ и МВД задержали бывших и действующих сотрудников «Россети Северный Кавказ» по подозрению в хищении порядка 2,8 млрд руб. из бюджета, сообщила спецслужба. Девять фигурантов дела арестовал Советский суд Махачкалы, они находятся в СИЗО Пятигорска.

Арестованные, по версии силовых структур, организовали ОПГ «в составе бывших и действующих сотрудников ПАО «Россети Северный Кавказ», одного из его крупнейших подразделений «Дагэнерго» и подрядных организаций». Спецслужба сообщила, что подозреваемые занимались хищением бюджетных средств, которые были выделены на создание автоматизированной системы учета электроэнергии на территории Дагестана.

По местам жительства и работы подозреваемых в Москве, Дагестане, Карачаево-Черкесской Республике и Ставропольском крае было проведено девять обысков. В их ходе обнаружены и изъяты вещественные доказательства, которые указывают на противоправную деятельность фигурантов, отметила ФСБ.

Уголовное дело заведено по статье о мошенничества, совершенного организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).

РБК направил запрос в «Россети».

В начале апреля Советский районный суд Дагестана арестовал восемь человек, включая директора «Дагэнерго» Магомедхабиба Мухумаева по делу о мошенничестве. Его подозревают в хищении около 2,8 млрд руб. в составе ОПГ. По ч. 4 ст. 159 УК фигуранту грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн руб.

«РБК Кавказ» передавал, что 3 апреля в Дагестане у Мухумаева прошли обыски. В пресс-службе филиала «Россетей» пояснили тогда, следственные мероприятия связаны с деятельностью руководителя «Дагэнерго» на прошлом месте работы. Он работал директором филиала с ноября 2023 года, а в 2017-2022 годах руководил производственными процессами филиалов «ФСК ЕЭС» — «Каспийское ПМЭС» и «МЭС Юга».

В августе глава Дагестана Сергей Меликов заявлял, что в регионе «действительно немыслимый» износ энергосетей, а работа оператора недостаточная, в том числе по причине отсутствия финансирования.