Глава офиса Зеленского Ермак: в результате обмена на Украину вернулись 44 военных

Киев сообщил о возвращении 44 военных в результате обмена

Фото: ermaka2022 / Telegram

На Украину в результате обмена пленными вернулись 44 военных, сообщил глава офиса украинского президента Андрей Ермак в телеграм-канале.

«Нам удалось вернуть домой 44 наших человека. Среди них -36 рядовых и сержантов и 6 офицеров. Это военные, пограничники, нацгвардейцы, моряки. <...> Также мы освободили двух гражданских», — написал Ермак.

По его словам, все освобожденные военные «защищали Мариуполь, «Азовсталь», Херсонщину», а также воевали на востоке страны. Он уточнил, что среди освобожденных есть раненые.

Российское Минобороны позже сообщило о возвращении из плена 40 военных.