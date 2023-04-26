Тайвань на учениях отработает противостояние угрозе Китая

Тайвань на учениях в мае и июле отработает ответ на возможную атаку КНР и блокаду острова

Маневры пройдут в два этапа. На втором в конце июля Тайвань отработает проверку боеспособности вооруженных сил в условиях полномасштабного вторжения

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Тайваньские военные на учениях Han Kuang («Ханьгуан») отработают ответ на возможную атаку Китая, сообщает агентство Focus со ссылкой на Минобороны Тайваня.

Маневры Han Kuang проводятся ежегодно с 1984 года, в них участвуют все виды вооруженных сил. В этом году они пройдут в два этапа: 15–19 мая и 24–28 июля, сообщил генерал-майор Линь Вэньхуан.

Первый этап — это компьютерные командно-штабные учения. Второй включает в себя боевые стрельбы и проверку боеспособности вооруженных сил в условиях полномасштабного вторжения. Также военные проведут «морские перехваты» для противостояния попытке китайской армии блокировать остров.

В ходе маневров будут задействованы морские, воздушные и сухопутные силы, а также гражданские аэропорты.

Китай считает Тайвань своей провинцией, но Тайбэй настаивает на своей независимости. Пекин допускает применение военной силы для взятия острова под контроль, но в то же время заявляет, что стремится к «мирному воссоединению». В последнее время китайские военные нарастили интенсивность учений возле Тайваня; на маневрах в начале апреля они «имитировали удары по ключевым целям на острове» и отработали его воздушную блокаду.

Министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву осудил действия Китая и допустил, что Пекин «пытается подготовиться к началу войны» против Тайбэя. В то же время он выразил надежду, что этого не произойдет, отметив, что если китайские власти решатся на нападение, то пострадает 40% мировой торговли.