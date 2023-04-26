Тайвань на учениях отработает противостояние угрозе Китая
Тайваньские военные на учениях Han Kuang («Ханьгуан») отработают ответ на возможную атаку Китая, сообщает агентство Focus со ссылкой на Минобороны Тайваня.
Маневры Han Kuang проводятся ежегодно с 1984 года, в них участвуют все виды вооруженных сил. В этом году они пройдут в два этапа: 15–19 мая и 24–28 июля, сообщил генерал-майор Линь Вэньхуан.
Первый этап — это компьютерные командно-штабные учения. Второй включает в себя боевые стрельбы и проверку боеспособности вооруженных сил в условиях полномасштабного вторжения. Также военные проведут «морские перехваты» для противостояния попытке китайской армии блокировать остров.
В ходе маневров будут задействованы морские, воздушные и сухопутные силы, а также гражданские аэропорты.
Китай считает Тайвань своей провинцией, но Тайбэй настаивает на своей независимости. Пекин допускает применение военной силы для взятия острова под контроль, но в то же время заявляет, что стремится к «мирному воссоединению». В последнее время китайские военные нарастили интенсивность учений возле Тайваня; на маневрах в начале апреля они «имитировали удары по ключевым целям на острове» и отработали его воздушную блокаду.
Министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву осудил действия Китая и допустил, что Пекин «пытается подготовиться к началу войны» против Тайбэя. В то же время он выразил надежду, что этого не произойдет, отметив, что если китайские власти решатся на нападение, то пострадает 40% мировой торговли.