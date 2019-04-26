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Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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Политика ,  
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Путин поручил определить порядок изъятия земли за пожарные нарушения
Президент назвал ликвидацию последствий пожаров в Забайкалье важнейшей задачей государства. Кабмин должен решить вопрос компенсаций и создать механизм изъятия земельных участков за нарушения пожарной безопасности
Фото: Светлана Павлова / ТАСС

Владимир Путин подписал указ о мерах по ликвидации последствий природных пожаров на территории Забайкальского края. Документ опубликован на портале правовой информации. В своем указе президент постановил считать важнейшей задачей государства ликвидацию последствий пожаров, в том числе строительство нового жилья для населения и ремонт поврежденных домов, восстановление сельхозресурсов и объектов инфраструктуры.

Среди поручений главы государства — проработать до 1 июля механизм изъятия земельного участка за нарушение требований пожарной безопасности. Такая мера может грозить, если нарушения будут систематическими.

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Последствия пожаров в Забайкальском крае. Фоторепортаж

До 15 июня кабмин должен принять решение о выплате из федерального бюджета компенсации каждому пострадавшему при природных пожарах в регионе: единовременная материальная помощь составит 10 тыс. руб., выплата за утрату имущества первой необходимости — 100 тыс. руб., при частичной утрате имущества — 50 тыс. руб. Также правительство должно решить вопрос выделения из бюджета денег на капитальный ремонт жилья, которое было повреждено в Забайкалье при пожарах, а также средств на строительство или покупку нового жилья тем, чьи дома были разрушены.

До 1 июля правительство должно подготовить проекты нормативных актов, которые позволят закрепить в законодательстве понятия «ландшафтный (природный) пожар» и «лесной пожар», а также разделить сферы ответственности между ведомствами в этой сфере.

Контроль за исполнением указа, который вступает в силу со дня подписания, возложен на вице-премьера — полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.

В Забайкалье действует режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров, которые начались 19 апреля. Из-за штормового ветра пожары распространились, охватив юг и юго-восток Забайкальского края, в том числе 17 населенных пунктов. Огонь уничтожил около ста жилых домов, травмы получили более 30 человек. Ущерб оценивается почти в 600 млн руб. Потерпевшими признаны 645 человек. По словам главы МЧС Евгения Зиничева, возможной причиной пожаров является пал травы.

Путин посетил Забайкальский край 25 апреля.

Автор: Маргарита Девяткина
Теги: Владимир Путин, земельные участки, пожарная безопасность
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