Власти Забайкалья оценили ущерб от пожаров почти в 600 млн руб.

Власти Забайкалья оценили ущерб от пожаров почти в 600 млн руб.

Предварительный ущерб агропромышленному комплексу Забайкальского края ​от природных пожаров оценивается в 591 млн руб. Об этом говорится на сайте правительства региона.

По состоянию на 24 апреля из-за пожаров, среди прочего, погибло почти 10 тыс. голов овец, 1277 голов крупного рогатого скота и 489 лошадей. Кроме того, сгорело 8 т кормов, уничтожены 118 единиц техники и повреждены около 350 т зерновых культур. Отмечается, что в регионе создано 14 комиссий для оценки ущерба.

Природные пожары в Забайкалье, которые вспыхнули в середине апреля, затронули 17 населенных пунктов, потерпевшими признали 645 человек. В результате пожаров были заведены несколько уголовных дел о халатности.