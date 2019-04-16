«Газпром» нарастил транзит через Украину из-за ремонта газопровода

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 64,10 -0,16 EUR Бирж. 72,36 -0,27 Brent 71,19 +0,13% USD Нал. 64,86 63,73 EUR Нал. 73,31 71,87 USD ЦБ 64,24 0 EUR ЦБ 72,65 -0,05 EUR/USD 1,1287 -0,0016 BTC/USD Бирж. 5 220,10 +168,00 IMOEX 2 559,84 +0,58% RTSI 1 255,45 +0,68% DJIA 26 435,37 +0,19% Nasdaq 8 003,26 +0,34%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Мостотрест ₽120 (+21,64%) прогноз Фридом Финанс к 01.01.20 Купить
3M $220 (+2,28%) прогноз Credit Suisse к 03.01.20 Купить
Chevron $146 (+20,98%) прогноз Morgan Stanley к 01.04.20 Купить
Costco $270 (+11,72%) прогноз UBS к 08.03.20 Купить
Campbell Soup $33 (-16,69%) прогноз UBS к 16.11.19 Купить
Мостотрест ₽120 (+21,64%) прогноз Фридом Финанс к 01.01.20 Купить
3M $220 (+2,28%) прогноз Credit Suisse к 03.01.20 Купить
Chevron $146 (+20,98%) прогноз Morgan Stanley к 01.04.20 Купить
Costco $270 (+11,72%) прогноз UBS к 08.03.20 Купить
Campbell Soup $33 (-16,69%) прогноз UBS к 16.11.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 17 апреля
USD ЦБ: 64,24 (0) Quote, 13:13
Курс евро на 17 апреля
EUR ЦБ: 72,65 (-0,05) Quote, 13:13
В штабе Порошенко предложили Зеленскому уйти работать в парламент Политика, 21:23 Медиагруппа Коломойского сообщила о подаче иска к Порошенко на 1 млн грн Политика, 21:21 Макрон заявил о плане восстановить Нотр-Дам за пять лет Общество, 21:16 МИД назвал недобросовестным обращение Украины в трибунал из-за моряков Политика, 21:09 Бизнес жмет на газ: на чем может «выехать» ваше дело РБК и ГАЗ, 21:05 В Госдуму внесли законопроект о реновации жилья в России Общество, 21:05 СК опубликовал видео с места обнаружения скелета в Подмосковье Общество, 20:52 Ветерана «Манчестер Юнайтед» Пола Скоулза обвинили в незаконных ставках Спорт, 20:47 «Газпром» нарастил транзит через Украину из-за ремонта газопровода Экономика, 20:43 Кирилл Серебренников получил премию «Золотая маска» за «Нуреева» Общество, 20:39 Как решить кадровую проблему и удержать персонал РБК и ВТБ, 20:35 Роман «Собор Парижской Богоматери» возглавил список бестселлеров Amazon Общество, 20:24 Свидетель рассказал о начале конфликта Кокорина и Мамаева с водителем Общество, 20:20 Суд заочно арестовал нового фигуранта дела о теракте в метро Петербурга Общество, 20:12
Экономика ,  
0 
«Газпром» нарастил транзит через Украину из-за ремонта газопровода
Ремонтные работы на газопроводе Ямал — Европа из России через Белоруссию в ЕС стали причиной наращивания транзита через Украину. По завершении ремонта объемы поставок вернулись в прежний режим
Ремонтные работы на газопроводе Ямал — Европа (Фото: Виктор Драчев / ТАСС)

С начала по середину апреля «Газпром» проводил плановые ремонтные работы на газопроводе Ямал — Европа, по которому газ идет в ЕС через Белоруссию. На этот период были увеличены поставки через ГТС Украины, следует из материалов компании.

Ремонтные работы проводились эксплуатирующими газопровод компаниями — EuRoPol Gaz S.A. на территории Польши и GASCADE на территории Германии с 4 по 11 апреля и с 4 по 13 апреля соответственно, отмечается в материалах. В связи с ремонтными работами поставки газа в направлении из Белоруссии в ЕС сократились примерно на 40 млн куб. м в сутки (-36,9%) по сравнению с поставками на период до ремонта. Поставки газа на Украину выросли с 266,3 куб. м в сутки (на 3 апреля) до 300 куб. м (на 14 апреля), следует из статистики «Газпрома».

С окончанием планового ремонта поставки газа в направлении из Белоруссии в ЕС вошли в прежний режим, свидетельствуют материалы компании.

Во вторник глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев на своей странице в Facebook сообщил, что за последнюю неделю «Газпром» резко увеличил объемы транспортировки газа в Европу по украинскому маршруту, уточнив, что причиной стали ремонтные работы на проходящем через Белоруссию газопроводе Ямал — Европа.

При этом Коболев объяснил рост транзита газа через Украину на период плановых ремонтных работ на газопроводе Ямал — Европа «надежностью и качественной работой украинской ГТС». «Это еще раз доказывает: строительство «Газпромом» обходных маршрутов и потоков не имеет под собой никакого технического и экономического обоснования, истинные мотивы действий россиян лежат исключительно в политической плоскости», — уверен Коболев.

Ранее власти Украины называли строящийся проект «Северный поток-2» (из Россию в Германию через Балтийское море) геополитическим проектом Кремля, который угрожает европейской энергетической и геополитической безопасности. Президент России Владимир Путин отрицает, что «Северный поток-2» имеет отношение к политике, указывая, что проект выгоден Европе.

Авторы: Людмила Подобедова, Мария Бондаренко
Теги: Украина, транзит газа, газопровод, Ямал – Европа
Материалы по теме
«Нафтогаз» назвал четыре шага на случай приостановки транзита Россией
Бизнес
«Газпром» назвал сроки рассмотрения спора с «Нафтогазом» на $11,58 млрд
Бизнес
На Украине отреагировали на решение ВТО по транзитному спору с Россией
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter