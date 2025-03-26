Новак заявил о «значительном» ущербе ГИС «Суджа» от взрыва
Газоизмерительная станция «Суджа» в Курской области получила значительный ущерб в результате взрыва, ее восстановление займет продолжительное время, заявил журналистам вице-премьер Александр Новак.
«Сейчас идет оценка этого ущерба. Понятно, что в случае восстановления потребуется достаточно большое количество времени», — сказал он (цитата по ТАСС).
Новак напомнил, что сейчас по этой ветке не идет прокачка газа, добавив, что перспективы ее использования зависят от будущих отношений с Европой. Транспортировка газа по этой магистрали прекратилась 1 января этого года после отказа Украины продлевать контракт на транзит.
Также он рассказал, что в результате атаки нефтеперекачивающей станции «Кропоткинская» в Краснодарском крае в основном пострадало энергетическое оборудование. Сейчас идет его восстановление, это «займет какое-то время», сообщил Новак.
В ночь на 21 марта на ГИС «Суджа» прогремел взрыв. Минобороны России заявило, что его произвели украинские военные, которые до этого использовали станцию «в качестве одного из своих «безопасных» логистических пунктов». Следственный комитет завел уголовное дело о теракте.
Атака произошла после разговора президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина 18 марта, по итогам которого последний согласился на 30-дневное прекращение огня по энергетическим объектам. На следующий день президент Украины Владимир Зеленский также после беседы с Трампом заявил, что поддерживает отказ от ударов по энергетике.
В то же время Минобороны не раз заявляло об атаках российских энергетических объектов с украинской стороны в нарушение соглашения. В МИДе подчеркнули, что Россия оставляет за собой право на ответ, в том числе симметричный.
По итогам переговоров в Эр-Рияде Москва и Вашингтон согласились разработать меры «о запрете ударов по объектам энергетики России и Украины сроком на 30 суток, начиная с 18 марта 2025 года, с возможностью продления и выхода из договоренности в случае ее несоблюдения одной из сторон».
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