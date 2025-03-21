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Военная операция на Украине ,  
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Кремль назвал абсурдом обвинения в адрес России об обстреле ГИС «Суджа»

Песков: заявления Киева об обстреле Россией станции в Судже абсурдны
Сюжет
Военная операция на Украине
Песков назвал абсурдными заявления Киева о том, что Россия сама обстреляла ГИС «Суджа». 21 марта СК завел дело о теракте, Кремль подчеркивал, что приказ Путина прекратить удары по энергетике Украины еще в силе
Фото: Григорий Василенко / РИА Новости
Фото: Григорий Василенко / РИА Новости

Заявления Киева о том, что Россия сама обстреляла газоизмерительную станцию «Суджа», являются абсурдными. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Мы слышим заявления из Киева, что русские, дескать, сами себя обстреляли. Абсурдные совершенно заявления, но это лишний раз показывает, насколько можно верить и доверять киевскому режиму», — сказал он в интервью телеведущему Павлу Зарубину.

СК ранее сообщил, что 20 марта украинские военные «произвели целенаправленный подрыв газораспределительной станции «Суджа». «В результате объект получил значительные повреждения», заявили в ведомстве. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

Кремль назвал Киев виновником подрыва ГИС «Суджа»
Политика
Дмитрий Песков

Минобороны России назвало подрыв преднамеренным. Подрыв «важного российского энергетического объекта является намеренной провокацией», которая направлена на «дискредитацию мирных инициатив президента США», считают в ведомстве.

Через ГИС «Суджа» и Украину газ до 2025 года поставлялся в Европу. 1 января этого года поставки топлива полностью прекратились после истечения срока соответствующего контракта «Газпрома» и «Нафтогаза».

В Минобороны отметили, что станция «до настоящего времени» контролировалась ВСУ, и украинские военные использовали ГИС «в качестве одного из своих «безопасных» логистических пунктов».

Кремль назвал виновником взрыва на ГИС «Суджа» Киев. «Действия киевского режима хорошо всем известны. Поэтому все могут видеть, насколько можно доверять слову [президента Украины] Зеленского» — сказал Песков.

Во время последнего телефонного разговора президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп договорились о временной приостановке ударов по энергетической инфраструктуре. Киев поддержал 30-дневный мораторий на удары по энергетике.

После договоренности между Трампом и Путиным российский президент дал команду военным прекратить удары по энергетическим объектам на Украине. Этот приказ продолжает действовать, подчеркивал Песков.

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Дмитрий Песков Суджа обстрел ВСУ
Дмитрий Песков фото

Дмитрий Песков

пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Материалы по теме
Кремль назвал Киев виновником подрыва ГИС «Суджа»
Политика
Минобороны назвало преднамеренным подрыв украинскими военными ГИС «Суджа»
Политика
СК завел дело о теракте из-за подрыва газоизмерительной станции «Суджа»
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