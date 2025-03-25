Минобороны обвинило Киев в новых ударах по российской энергетике
Минобороны сообщило, что за последние сутки украинские беспилотники нанесли несколько ударов по объектам российской энергетической инфраструктуры».
«Зеленский подтверждает свою недоговороспособность и неуправляемость для внешних гарантов соблюдения любых возможных соглашений», — говорится в заявлении российского военного ведомства.
В сообщении Минобороны, в частности, говорится, что накануне днем в результате атаки украинского беспилотника по инфраструктуре кубанского филиала ПАО «Россети» в Краснодарском крае произошло отключение высоковольтной линии (500 кВ) «Ростовская АЭС — Тихорецк № 2».
В ЛНР FPV-дрон ударил по газораспределительной станции «Сватово» управления магистральных газопроводов «Луганскгаз». В Крыму в районе мыса Тарханкут российскими средствами ПВО перехвачен очередной украинский ударный БПЛА, объектом атаки которого было наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа.
18 марта президент России Владимир Путин по итогам разговора с американским коллегой Дональдом Трампом согласился на 30-дневное прекращение огня по энергетическим объектам и отдал соответствующий приказ военным. Минобороны позже заявило, что российские военные в связи с этим сбили свои же дроны, летевшие в Николаевскую область.
На следующий день президент Украины Владимир Зеленский также после беседы с Трампом заявил, что поддерживает отказ от атак на энергетику.
В следующие дни Минобороны несколько раз обвинило Киев в ударах по объектам энергетики в Краснодарском крае и Курской области.
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