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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны обвинило Киев в новых ударах по российской энергетике

Минобороны: на фоне переговоров в Эр-Рияде ВСУ нанесли новые удары по энергетике
Сюжет
Военная операция на Украине
В военном ведомстве заявили, что украинские дроны атаковали объекты в Краснодарском крае, ЛНР и в Крыму
Фото: Иван Антипенко / Reuters
Фото: Иван Антипенко / Reuters

Минобороны сообщило, что за последние сутки украинские беспилотники нанесли несколько ударов по объектам российской энергетической инфраструктуры».

«Зеленский подтверждает свою недоговороспособность и неуправляемость для внешних гарантов соблюдения любых возможных соглашений», — говорится в заявлении российского военного ведомства.

В сообщении Минобороны, в частности, говорится, что накануне днем в результате атаки украинского беспилотника по инфраструктуре кубанского филиала ПАО «Россети» в Краснодарском крае произошло отключение высоковольтной линии (500 кВ) «Ростовская АЭС — Тихорецк № 2».

В ЛНР FPV-дрон ударил по газораспределительной станции «Сватово» управления магистральных газопроводов «Луганскгаз». В Крыму в районе мыса Тарханкут российскими средствами ПВО перехвачен очередной украинский ударный БПЛА, объектом атаки которого было наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа.

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18 марта президент России Владимир Путин по итогам разговора с американским коллегой Дональдом Трампом согласился на 30-дневное прекращение огня по энергетическим объектам и отдал соответствующий приказ военным. Минобороны позже заявило, что российские военные в связи с этим сбили свои же дроны, летевшие в Николаевскую область.

На следующий день президент Украины Владимир Зеленский также после беседы с Трампом заявил, что поддерживает отказ от атак на энергетику.

В следующие дни Минобороны несколько раз обвинило Киев в ударах по объектам энергетики в Краснодарском крае и Курской области.

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Артем Филипенок Артем Филипенок
Минобороны энергетика Краснодарский край «Россети» Ростовская АЭС ЛНР атака дронов
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