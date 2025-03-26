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Аресты генералов ,  
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Арестованный экс-замначальника Генштаба попросился на военную операцию

Арестованный генерал Вадим Шамарин попросился на военную операцию
Сюжет
Аресты генералов
Генерал-лейтенанту грозит до 15 лет колонии по делу о многомиллионной взятке. Он попросил отправить его на военную операцию, его заявление изучают в Минобороны, сообщает сторона защиты
Вадим Шамарин
Вадим Шамарин (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Арестованный генерал-лейтенант Вадим Шамарин, которого отстранили от должности начальника Главного управления связи — заместителя начальника Генерального штаба вооруженных сил, выразил желание отправиться на военнбу операцию. Об этом ТАСС сообщила сторона защиты.

«Шамариным неоднократно подавались письма о прошении отправить его на СВО, чтобы послужить родине», — сказал адвокат и добавил, что Минобороны сейчас изучает его прошение.

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Шамарину грозит до 15 лет колонии по статье о получении взятки особо крупном размере при выполнении государственного оборонного заказа (ч. 6 ст. 290 УК). По версии следствия, Шамарин получил взятки на общую сумму 36 млн руб. от должностных лиц телефонного завода «Телта» за увеличение объемов и стоимости поставляемой продукции — с этой организацией Минобороны в 2019-2023 годах заключало контракты на поставки устройств связи на сумму более 1,4 млрд руб.

Генерал заключил сделку со следствием, он частично признал вину. По его словам, сумма полученных средств составила 19 млн руб.

Благодаря показаниям Шамарина арестовали его бывшего подчиненного — генерал-майора Александра Оглоблина, он был начальником управления планирования связи (1-го управления) Главного управления связи ВС России, выяснил «Коммерсантъ». Оглоблин сначала сам дал показания на Шамарина и проходил по делу против него свидетелем. Теперь же Шамарин пошел на сделку со следствием и утверждает, что 10 млн из крупной взятки, в которой его обвиняют, получил Оглоблин, исполнявший роль посредника.

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