ТАСС подтвердил сделку со следствием генерала Шамарина

Вадим Шамарин (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Арестованный генерал-лейтенант Вадим Шамарин, занимавший должность начальника Главного управления связи ВС России, признал вину и заключил сделку со следствием, сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Шамарин полностью признал вину и заключил сделку со следствием, в том числе дал показания на иных лиц, интересовавших следствие», — сказал собеседник агентства.

В ноябре 2024 года «РИА Новости» сообщило, что генерал заключил сделку со следствием.



С 2019 по 2023 год между Минобороны и пермским телефонным заводом «Телта» были заключены государственные контракты на общую сумму более 1,4 млрд руб. По версии следствия, Шамарин получил более 36 млн руб. от гендиректора завода Алексея Высокова и главного бухгалтера Елены Гришиной «за увеличение объема поставляемой продукции по государственным контрактам для нужд Минобороны России и общее покровительство». Оба они также были арестованы.

Начальник Главного управления связи Вооруженных сил и заместитель начальника Генштаба генерал-лейтенант Вадим Шамарин был арестован 22 мая 2024 года. Его обвинили в получении взятки в особо крупном размере. 18 июля его отстранили от должности замглавы Генштаба, в этот же день Шамарин частично признал вину.

Весной 2024 года началась серия арестов генералов и гражданских служащих Минобороны по обвинению во взятках и хищениях. Первым стало уголовное дело против замминистра Тимура Иванова, которого задержали 24 апреля. В дальнейшем были арестованы еще несколько высокопоставленных военных, среди них — начальник кадрового управления военного ведомства Юрий Кузнецов, бывший командующий 58-й армией Южного военного округа Иван Попов, заместитель командующего Ленинградским военным округом генерал-майор Валерий Муминджанов и бывший начальник управления планирования связи Главного управления связи ВС России генерал-майор Александр Оглоблин.

